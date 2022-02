Renzo Carbonera presenta il suo ultimo film "Takeaway"

Al Cinema Esperia il 26 e 27 febbraio è in programmazione il film



TAKEAWAY

di Renzo Carbonera. L'ultimo film interpretato da Libero De Rienzo, con Carlotta Antonelli.

Girato in ambiente montano sospeso tra bellezza e degrado, affronta con decisione il tema del doping nello sport e non solo.





DOMENICA 27 febbraio = ore 18:30 - solo proiezione