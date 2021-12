RespirArti: riscoprire bellezze perdute in modalità lenta e sostenibile, tutte le proposte

RespirArti è il progetto promosso dall’Associazione Kalétheia realizzato con il contributo del Comune di Padova Bilancio Partecipato Consulta 4A: passeggiate culturali e nel verde per valorizzare il territorio, attraversare il quartiere in modalità lenta e sostenibile per affinare lo sguardo e riscoprire bellezze perdute.

Scarica il programma completo

Il progetto prevede percorsi, tra terra ed acqua, nei 6 rioni del territorio del Quartiere 4 sud est - Consulta 4A attraverso stili e i linguaggi dell’espressione artistica: dall’architettura rinascimentale delle mura veneziane, al Novecento, alla street art contemporanea promuovendo la partecipazione di tutti e di tutte le età grazie a focus tematici differenti. Tra gli eventi di RespirArti, un laboratorio di respiro e ginnastica dolce nel Parco Margherita Huck ed un concerto finale con musica d’autore. Tutte le attività sono gratuite con adesione obbligatoria a: info@kaletheia.org

«Per questo progetto abbiamo scelto il filo rosso del “respiro”. Respirare è un gesto comune, involontario eppure così prezioso e importante che non ne possiamo fare a meno – spiegano gli organizzatori - Ma significa, soprattutto, riprendere fiato, rigenerare il corpo e lo spirito ammirando il bello dell’arte di ieri e di oggi e della natura che percorre e caratterizza il paesaggio urbano vecchio e nuovo del quartiere che si declina in diversi rioni più o meno densamente popolati, tutti comunque attraversati e segnati dalla presenza importante del verde o dell’acqua. RespirArti è un modo per tornare consapevolmente alla vita: aria fresca che rigenera il corpo e la mente, che mette in movimento e facilita pensieri positivi, che fa incontrare persone, storie e luoghi noti».

Nel dettaglio, il calendario delle prossime iniziative in programma

Ginnastica dolce e di educazione al respiro nel Parco Margherita Huck (via Pietro Cossa, 10. Ritrovo: ingresso parco)

11 dicembre, ore 11 - 12.30, per bambini dai 6 ai 10 anni

Giro in bici tra la street art (ritrovo davanti alla chiesa di Santa Rita)

11 dicembre ore 14 – 15.30

Giro in barca sotto i ponti del Bacchiglione con gli Amissi del Piovego (ritrovo: pontile Bassanello)

19 dicembre ore 14 – 15.30

Concerto finale “RespiraTrio”

16 dicembre ore 20.45 al cinema REX, in via S.Osvaldo. Erica Boschiero, voce e chitarra; Sergio Marchesini, fisarmonica e arrangiamenti; Enrico Milani, violoncello.

Info web

https://www.facebook.com/kaletheia.associazione/