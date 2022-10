"Il respiro della notte", silent story lungo la via del Santuario a Monselice

A piedi con le cuffie, percorreremo uno dei luoghi più famosi di Monselice, la via del Santuario, giustamente considerata una delle passeggiate più belle d’Italia. Camminando per questa storica via, riscopriremo Monselice attraverso letture, racconti, musiche e descrizioni dei suoi monumenti più significativi. Vedremo come la Storia, con la S maiuscola, si intreccia con avvenimenti di risonanza locale in questa parte della città, che forse conosciamo, ma che ha senz’altro ancora molto da raccontarci e da mostrarci.

Durata: 1 ora

Il 16 ottobre 2022 alle ore 16

La passeggiata è consigliata dai 10 anni

Scarpe comode e ombrello in caso di pioggia per non bagnare le cuffie

Quota associativa di partecipazione: 15 euro/pax (minori 10-15 anni 8 euro)

Iscrizione diretta al seguente link: https://forms.gle/5iWuGzu3eZE6pdT99.

Per qualsiasi altra informazione contattare l’associazione via mail: enetike@gmail.com.

Il semplice "parteciperò" cliccato sull'evento non fa fede per l'effettiva prenotazione alla passeggiata (DISDETTA OBBLIGATORIA).