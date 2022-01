Al restauro la storica conca di navigazione a battaglia: ultimo weekend per vederla in funzione manualmente

Prezzo non disponibile

Sabato 22 e domenica 23 gennaio sarà l'ultimo weekend utile per effettuare giri in barca fino al Museo della Navigazione Fluviale passando per la conca di navigazione di Battaglia Terme, aperta con le vecchie tradizionali procedure eseguite manualmente dagli operatori sul posto.

Dal 24 gennaio, fino alla fine di maggio, infatti, la storica conca di navigazione (un ascensore idraulico) che permette alle barche di passare fra i due diversi canali, il Battaglia e il SottoBattaglia, superando un dislivello di circa 7 metri e mezzo, sarà chiusa per lavori straordinari.

Il restauro

Verranno restaurate le porte vinciane, per garantire la chiusura ermetica, e sarà installato un sistema di gestione in remoto, controllato direttamente dalla centrale operativa di Cavanella d'Adige.

L'innovazione sarà fondamentale. Permetterà di transitare 7 giorni su 7, 24 ore su 24, a qualsiasi utente. Basterà, infatti presentarsi in barca davanti all'ingresso e comporre un numero verde collegato con la centrale operativa. Gli operatori a distanza comanderanno tutte le operazioni.

Questo ammodernamento, già in uso nelle conche di navigazione più avanzate, utilizzate per la navigazione commerciale (ad esempio Brondolo-Chioggia o lungo il Canal Bianco) porterà la conca di navigazione di Battaglia Terme ad un livello di automazione elevato.

L'investimento della regione Veneto è il riconoscimento del lavoro di promozione della navigazione fluviale svolto dal Museo dei Barcari di Battaglia Terme, gioiello museale unico in Italia nel suo genere, e l'automazione consentirà un ulteriore incremento di passaggi di barche dirette al Museo.

Nel 2023 si festeggeranno i 100 anni dall'inaugurazione della conca di navigazione, opera idraulica costruita con caratteristiche altamente innovative per l'epoca, diventando immediatamente una innovazione tecnologica di riferimento e leva economica del trasporto commerciale.

Il fine settimana imminente darà la possibilità ai visitatori del Museo di raggiungerlo in barca, mediante le operazioni tradizionali eseguite manualmente dagli operatori per l'ultima volta. Una occasione storica.

Per informazioni e prenotazioni contattare

Museo della Navigazione Fluviale

tel. 049525170

oppure info@museonavigazione.eu

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo 63 - Battaglia Terme (CAP 35041 - PD)

sms/whatsapp 3456822956

https://museonavigazione.eu/it/

Facebook: @MuseoDellaNavigazioneFluviale