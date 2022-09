In occasione dell?apertura straordinaria di Palazzo Folco a Padova ? sede della Soprintendenza ? che sarà visitabile dalle 15 alle 18.30, si terrà la conferenza Il restauro delle facciate dei palazzi nel centro storico di Padova. L?attività della Soprintendenza: metodologie di lavoro, indagini e scoperte.

Giovedì 6 ottobre 2022, ore 17

Palazzo Folco, Via Aquileia, 7 ? Padova

L?incontro è finalizzato a presentare al pubblico l?attività svolta dal personale tecnico scientifico della Soprintendenza in occasione degli interventi di recupero e di restauro delle facciate dei palazzi storici di Padova sottoposti a tutela. Sarà possibile approfondire la conoscenza delle procedure e della documentazione necessaria per la valutazione di un progetto di restauro, secondo quanto prevede l?articolo 21 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Saranno illustrati con l?ausilio di documentazione fotografica dettagliata alcuni casi esemplari di interventi di restauro già conclusi o ancora in corso d?opera, e le modalità operative da adottare per il recupero conservativo delle diverse tipologie di materiali sottoposti a degrado, come gli intonaci, le superfici decorate e gli elementi lapidei appartenenti a edifici databili dal Trecento all?Ottocento.

Interverranno:

Damiana Lucia Paternò ? Funzionario architetto della Soprintendenza

Debora Tosato ? Assistente tecnico della Soprintendenza

L?ingresso alla conferenza è gratuito su prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti. Si prega di inviare la richiesta di prenotazione esclusivamente tramite posta elettronica a:

tommaso.fornasiero@cultura.gov.it (con indicazione dei nominativi e di un recapito telefonico).

Per la visita a Palazzo Folco non è necessaria la prenotazione.