La porta "de pedra cotta" e il cane di via Tiepolo. Un incontro alla Soprintendenza di Padova

In occasione dell’apertura straordinaria di Palazzo Folco a Padova, sede della Soprintendenza, che sarà visitabile dalle 15 alle 18.30, si terrà la conferenza Restauro e valorizzazione: la porta “de pedra cotta” e il cane di Via Tiepolo: l’incontro intende presentare il progetto di restauro di due reperti di scavo insoliti e particolari, raccontando non solo la loro storia ma anche le modalità operative che ne hanno permesso la valorizzazione, grazie alla collaborazione tra Enti diversi.

Il primo è una porta "de pedra cotta", databile al XII sec., rinvenuta in Piazza dei Frutti a Padova nel 1998 durante i lavori di ristrutturazione di un edifico storico e subito dopo restaurata presso il Laboratorio di restauro della Soprintendenza. Sul manufatto sono ancora conservati i chiodi in ferro di fissaggio delle formelle, insieme al sistema di chiusura costituito dalla serratura, un lungo chiavistello e un battente ad anello, che sono stati oggetto di un recente intervento conservativo, in prospettiva di un allestimento che ne valorizzi l’eccezionale interesse storico-archeologico.

Seguirà la presentazione della sepoltura di un cane databile al I sec. d.C. rinvenuta nel corso di uno scavo archeologico effettuato negli anni 1990-91 in Via Tiepolo e Via San Massimo, a Padova. Insieme a molte altre tombe della necropoli, la sepoltura del cane fu prelevata con il terreno e racchiusa in cassone, che è stato oggetto di scavo nel 2018 nell’ambito di una convenzione tra l’Università Ca’ Foscari di Venezia e la Soprintendenza. Studiati e restaurati da uno specialista, i resti scheletrici sono stati di recente esposti presso gli spazi espositivi del Museo Archeologico dei Musei Civici di Padova.

Interverranno:

Benedetta Prosdocimi – funzionario archeologo della Soprintendenza

Federica Santinon – Funzionario restauratore della Soprintendenza

Giovanna Gambacurta – Università Ca’ Foscari di Venezia

Paolo Reggiani – Paleostudy

Francesca Veronese – Musei Civici di Padova

Giovedì 21 ottobre ore 17. L’ingresso alla conferenza è gratuito fino ad esaurimento posti. Per la visita a Palazzo Folco non è necessaria la prenotazione. È obbligatorio l’uso della mascherina e il green pass.

Informazioni e contatti

Per informazioni www.soprintendenzapdve.beniculturali.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...