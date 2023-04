“Una giornata per la mia città”, Retake Padova festeggia la Giornata della Terra

Domenica 30 aprile si terrà il nuovo appuntamento del progetto “Una giornata per la mia città”. L’evento, iniziato a gennaio 2023, prevede ritrovo mensile durante il quale i partecipanti si prendono cura dell’ambiente, a partire dalla città di Padova. Durante la giornata di domenica ci si ritroverà per 2 ore, dalle 10 alle 12, in 11 punti della città. Ognuno potrà scegliere il punto di intervento che preferisce e trovarsi insieme ad altri volontari a ripulire le aree verdi, panchine, strade, ecc., presenti nella zona. I punti di ritrovo sono: Sacro Cuore, Pontevigodarzere, Arcella, Torre, Camin, Porta Portello, via Facciolati, Madonna Pellegrina, Mandria, Beato Pellegrino e Brusegana. Questo progetto punta a stimolare una presa di coscienza collettiva sul tema della cura e valorizzazione dei beni comuni con l’obiettivo di proteggere l‘ambiente e contribuire al benessere della società.

Domenica sarà anche un’occasione per celebrare insieme la Giornata della Terra, che si tiene ogni anno e a cui partecipano quasi 200 paesi. Per festeggiare Retake Padova allestirà degli stand in cui distribuirà, con un contributo minimo di 5 euro, la Matita Sprout. Si tratta di una matita che contiene nella parte superiore un seme e una volta che la matita è consumata si può piantare e far crescere una nuova pianta. Il ricavato verrà utilizzato per finanziare gli incontri didattici del progetto Scuole di Retake.

Per maggiori informazioni potete contattare Retake Padova all’indirizzo e-mail: padova@retake.org

Cos’è Retake

È un’associazione nata a Roma oltre 13 anni fa che si è poi sviluppata lungo lo stivale arrivando in più 40 città italiane. L’organizzazione di volontariato opera tramite molteplici eventi di mobilitazione civica, progetti educativi e collaborazioni pubblico-private coinvolgendo, nel rispetto e nella tutela dell’ambiente, tutte le componenti del contesto sociale, nell’ambito della cornice basata sul principio di sussidiarietà orizzontale.

Retake è arrivata fino a Padova e ha accolto tutti i cittadini che hanno sentito e sentono la necessità di agire in prima persona promuovendo: la riqualificazione di parchi e di aree giochi, attività contro l’abbandono dei rifiuti e l’inquinamento, la cancellazione di scritte vandaliche anche attraverso attività didattiche nelle scuole. L’obiettivo è quindi quello di migliorare la nostra città, rendendola più pulita e più bella e diffondere il senso civico del prendersi cura del proprio territorio. I nostri interventi si concretizzano in vere e proprie passeggiate ecologiche muniti di sacchi, guanti, pinze, scope e buona compagnia. L’invito a partecipare è per tutti coloro che vorranno, come cittadini attivi, portare un messaggio di educazione verso la cura dell’ambiente e verso il senso civico.

