Retake Padova: appuntamento, aperto a tutti, con le pulizie in piazza Capitaniato

Il Gruppo Retake Padova ha un nuovo appuntamento di “Clean up” in città, aperto a tutti coloro che sentono di voler fare qualcosa nella propria città in un momento storico in cui il Pianeta più che mai ci chiede aiuto!

Sabato 29 ottobre, ci incontreremo in Piazza Capitaniato a Padova, alle 10 del mattino, muniti di spugnette, vernice e pennelli per cancellare le scritte da muri, dagli armadietti e ogni arredo urbano, etichette dai pali che deturpano gli spazi comuni della nostra città!

Ci sarai anche tu, sì proprio tu, papà mamma nonna zio bambino? Ti aspettiamo!!

E per chi volesse conoscerci un po' meglio e scoprire tutte le attività nelle quali siamo coinvolti, può visitare il nostro sito: https://retake.org/padova/ o le nostre pagine social in cui siamo presenti come Retake

