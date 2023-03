Retake Padova propone un weekend pieno di iniziative per inaugurare la primavera

Retake – associazione culturale che agisce per contrastare il degrado e per salvaguardare l'ambiente, inaugura la primavera con un weekend ricco di eventi aperti a tutti.

Innanzitutto, domenica 26 marzo si svolgerà il terzo appuntamento del progetto “Una giornata per la mia città”, attivo dall'inizio del 2023. I volontari interessati si ritroveranno per 2 ore dalle 10 alle 12 in 11 punti della città per prendersi cura dell'ambiente circostante. Ognuno potrà scegliere la zona di intervento che preferisce e ritrovarsi insieme agli altri a ripulire le aree verdi, panchine, strade, ecc. I punti di ritrovo sono: Sacro Cuore, Pontevigodarzere, Arcella, Torre, Camin, Porta Portello, via Facciolati, Madonna Pellegrina, Mandria, Beato Pellegrino e Brusegana. Queste giornate puntano a stimolare una presa di coscienza collettiva sul tema della cura e valorizzazione dei beni comuni con l’obiettivo di proteggere l‘ambiente e contribuire al benessere della società.

Ma le iniziative non sono finite qui. Infatti, nella giornata di sabato 25 si svolgeranno 3 eventi:

All’interno del progetto organizzato dal Centro Servizio Volontariato “10mila ore di solidarietà”, rivolto ai ragazzi che vogliono sperimentare il mondo del volontariato, sabato 25 dalle ore 15 alle 18 ci ritroveremo al Parco delle Farfalle di Mortise con 40 ragazzi per rimuovere i teli di plastica pacciamanti dal sottobosco.

Sempre all’interno del progetto del CSV “10mila ore di solidarietà” sabato 25 dalle 16 alle 18 a Sacro Cuore ci troveremo con 30 ragazzi per la pulizia delle aree verdi, in collaborazione con la

Coop. “Il Sestante”. Nella stessa occasione si svolgerà il “Mercatino di scambio”, un’iniziativa che Retake Padova ripropone dopo la pausa invernale. Durante il mercatino ognuno può portare oggetti che non utilizza più e scambiarli con quelli di altri, per dare una nuova vita a cose che sono ancora in buono stato e che altrimenti andrebbero sprecate.

Sabato 25 dalle ore 15 alle 17 ci sarà un ulteriore evento, in collaborazione con i Canottieri Padovani, per ripulire le rive del fiume Bacchiglione insieme al gruppo under 13 e ai vogatori alla veneta.

Domenica 26 oltre ad “una giornata per la mia città” si terrà anche una passeggiata econaturalistica sui Colli per chi avesse voglia di fare quattro passi in compagnia ripulendo il sentiero e le zone circostanti. L’evento si svolgerà dalle 9.30 a Baone e sarà in collaborazione con il gruppo di Retake Rovigo. Il referente è Massimo Siviero di Retake Rovigo, per gli interessati contattarlo al numero +39 366 600 067660.

Questo fine settimana è ricco di iniziative per tutte le fasce di età!

Contatti

Per cui non esitate a contattare Retake Padova attraverso l’indirizzo e-mail: padova@retake.org

Oppure attraverso le pagine social:

Cos’è Retake

È un’associazione nata a Roma oltre 13 anni fa che si è poi sviluppata lungo lo stivale arrivando in più 40 città italiane. L’organizzazione di volontariato opera tramite molteplici eventi di mobilitazione civica, progetti educativi e collaborazioni pubblico-private coinvolgendo, nel rispetto e nella tutela dell’ambiente, tutte le componenti del contesto sociale, nell’ambito della cornice basata sul principio di sussidiarietà orizzontale.

Retake è arrivata fino a Padova e ha accolto tutti i cittadini che hanno sentito e sentono la necessità di agire in prima persona promuovendo: la riqualificazione di parchi e di aree giochi, attività contro l’abbandono dei rifiuti e l’inquinamento, la cancellazione di scritte vandaliche anche attraverso attività didattiche nelle scuole. L’obiettivo è quindi quello di migliorare la nostra città, rendendola più pulita e più bella e diffondere il senso civico del prendersi cura del proprio territorio.

I nostri interventi si concretizzano in vere e proprie passeggiate ecologiche muniti di sacchi, guanti, pinze, scope e buona compagnia.

L’invito a partecipare è per tutti coloro che vorranno, come cittadini attivi, portare un messaggio di educazione verso la cura dell’ambiente e verso il senso civico.

Info web

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc00QmSnR6FQpoSOVKlNlmKKgCsDNgyVNFnZ1mpkushT0mSVw/viewform

Foto articolo da post Facebook