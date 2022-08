Rhomanife in concerto al Summer Crock Fest 2022

Lunedi 15 agosto 2022, ore 21, Rhomanife in concerto al Summer Crock Festival in Via Sandra, 39/B 35018 San Martino di Lupari, Veneto. La band Rhomanife eseguirà brani storici in dialetto, in italiano ed in inglese, anche di Bob Marley, per diffondere il messaggio d'amore... musica reggae con vibrazioni armoniche positive.

Rhomanife band: Gianni Rhomanife - voce e chitarra, Pino Rhomanife - basso, Francesco Bartoli - batteria, De Leo Filomena - cori, Antonèl Lak - cori, Carlo Ragno - chitarre e Tano Grazioso - tastiere. Nel frattempo potete ascoltare e condividere ''Paradise'' il nuovo singolo e video, con il messaggio d'amore della band dedicato ai bambini ed ai deboli del mondo.

Rhomanife link Spotify: https://bfan.link/paradise-15.

Web: https://www.facebook.com/rhomanife.