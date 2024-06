Rhomanife concerto reggae + Tierra Māe

Giovedì 11 luglio 2024, dalle ore 20.30, grande festa con musica live, la storica Rhomanife band in concerto presso Il Telaio BiKe Café, via Giovanni canestrini/lungargine Terranegra - chiuse di Voltabarozzo, Padova. Introducono la serata i bravissimi Tierra Mãe. Ingresso libero.

Il coinvolgente ed allegro spettacolo della Rhomanife band con brani storici ed inediti in italiano, in dialetto ed in inglese, anche con hit di Bob Marley, dona vibrazioni di gioia e speranza con un messaggio di pace ed amore. Sarà realizzato, suonato e cantato con amore da musicisti pugliesi della terra di Bari: Gianni Somma (voce e chitarra), Pino Di Taranto (basso), Filomena De Leo (voce), Antonella Lacasella (voce), Carlo Ragno (chitarra), Federico Ancona (tastiere) e Francesco Bartoli (batteria).

Segui la band Rhomanife dal vivo o sui social, sempre per te con amore: https://www.facebook.com/RHOMANIFE.