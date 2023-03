Conferenza a Battaglia Terme per ri-conoscere l'Idrovia Padova - Venezia - Mare

Organizzato dal “Gruppo per l’Idrovia”, composto da oltre una decina fra associazioni ambientaliste e di categoria di Padova e Venezia, con il Patrocinio del Comune di Battaglia Terme, questo incontro è stato pensato per far conoscere l'idrovia Padova - Venezia e per approfondire le caratteristiche del progetto preliminare dell’opera, risalente a 7 anni fa. A presentare il progetto preliminare, commissionato dalla Regione Veneto e approvato nell'ormai lontano 2016, saranno i due ingegneri progettisti: Massimo Coccato ed Enrico Frank.

Ospite: Luigi D'Alpaos, Ingegnere idraulico emerito all'Università di Padova.

A Battaglia Terme, presso il salone comunale in Viale A. Volta n. 4, venerdì 17 marzo alle ore 20.30.

Ingresso libero

eventi.battagliaterme@gmail.com

https://www.facebook.com/battagliatermeculturaeventi/

https://www.comune.battaglia-terme.pd.it/c028011/po/mostra_news.php?id=997&area=H

