“La Ri-Forma dell’Arte”, Jane Perkins in mostra all'Ipercity

Bottiglie, perline, tappi, giocattoli, pezzi di plastica e qualsiasi oggetto gettato dall’uomo: sono questi i materiali con cui sono realizzate le opere di Jane Perkins, celebre artista inglese che sarà presente in mostra a Padova dal 7 luglio all’1 agosto.

Gli spazi del Centro Commerciale Ipercity ospiteranno per la prima volta in Veneto una sua esposizione, composta di 14 opere fotografiche e di un’opera originale. La mostra sarà un’occasione unica per apprezzare le opere di un’artista nota in tutto il mondo: un’iniziativa fortemente voluta dal Centro nell’ambito del progetto “IperArte” che mira a promuovere l’arte e la cultura in ogni sua forma.

I concetti chiave alla base del lavoro dalla Perkins sono quelli di riciclo, riuso, ecologia, ma soprattutto l’idea che attraverso la sensibilità, l’arte e le idee qualsiasi oggetto possa tornare a riprendere vita, trovare uno scopo e persino diventare veicolo di bellezza.

«Sono una re-maker, prendo ispirazione dagli oggetti trovati e li trasformo in qualcosa di nuovo», dice di sé Jane Perkins. Ogni suo quadro è totalmente realizzato da materiale di scarto, sfruttando le sfumature di ogni singolo oggetto utilizzato, senza mai adoperare pittura o colori di alcun tipo in aggiunta.

Le opere rappresentano volti iconici, personaggi o opere classiche del passato, come “Il Bacio” di Klimt, che sarà presente all’Ipercity: ogni singolo dettaglio e sfumatura è resa attraverso la combinazione di oggetti diversi, accostati e combinati con una visione creativa unica.

«La mostra di Jane Perkins prosegue il percorso iniziato da tempo, anche con le collaborazioni avutesi con gli street artist del territorio e con le iniziative di sensibilizzazione verso il concetto di sostenibilità» afferma Serena Galvan, Direttrice del Centro Commerciale Ipercity. «Puntiamo a metterci in prima linea per rendere tangibile questo concetto e unirci a un percorso di sensibilizzazione che, con queste opere, sarà in grado di “educare” al riuso adulti e bambini».

La mostra “La Ri-Forma dell’Arte” è gratuita e aperta a tutti e sarà visibile nella Galleria del Centro Commerciale Ipercity negli orari di apertura del Centro, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 21.

Info web

https://www.ipercity.it/evento/mostra-jane-perkins/

Foto articolo da comunicato stampa e dal sito https://www.ipercity.it/evento/mostra-jane-perkins/

