Riapertura del giardino monumentale di Valsanzibio

Lo staff del Giardino si appresta con grande entusiasmo a far vivere le emozioni uniche che il Giardino Monumentale di Valsanzibio sa trasmettere ai suoi visitatori, sempre più internazionali e numerosi. Nove ettari con un percorso simbolico che porta alla Salvezza, progettato dal fontaniere Luigi Bernini, fratello più giovane di Gianlorenzo Bernini, tra sculture, fontane, peschiere, scherzi d’acqua, pensato e realizzato dalla famiglia Barbarigo quando Venezia venne sconvolta della peste del 1630. E poi il famoso labirinto vegetale, il più antico in bosso che si possa trovare al mondo. E tre ettari di prato verde e alberi secolari a disposizione dei visitatori per relax e pic nic in famiglia.

Il Giardino è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19, nei fine settimana e su richiesta con orario continuato, ci sono visite guidate nei fine settimana per scoprire il percorso artistico simbolico che venne ispirato da San Gregorio Barbarigo, per tener fede al voto solenne del padre che durante la terribile peste del 1630 promise a Dio di dar vita a questo “Paradiso terrestre”. Un giardino di 12 ettari dove respirare l’energia di alberi da tutto il mondo ultrasecolari e dove spicca il labirinto vegetale tra i più antichi al mondo, visitabile e percorribile sempre con il personale di sorveglianza a disposizione.

Dopo due anni in cui non è stato possibile godere la bellezza della primavera, l’apertura del Giardino quest’anno viene vissuta all’insegna della positività e della speranza. Già nei due anni precedenti questo era un momento di grandi preparativi, per poi dover chiudere al pubblico.

L’anno in corso vuole essere un anno di rinascita, così come questo Giardino racconta passo dopo passo, un messaggio ideato più di 350 anni fa. E questo messaggio positivo verrà esplicato nell’arco dell’anno con incontri ed eventi. Il messaggio del labirinto insegna che la vita va vissuta intensamente, pur consci che si tratta di un percorso difficile e complicato, ma al tempo stesso insegna ad esser forti, a non mollare mai, che prima o poi la via d’uscita c’è sempre da ogni situazione intricata.

Il 2022 è iniziato con grande soddisfazione, grazie alla puntata televisiva andata in onda in Inghilterra a gennaio sul Giardino di Valsanzibio, considerato uno dei Giardini più importanti d’Italia, raccontato da Monty Don, grande esperto mondiale di Giardini storici. Negli ultimi anni il Giardino è stato protagonista di numerose trasmissioni televisive italiane e internazionali, e lo scorso anno e stato meta di visitatori di vario genere, dai numerosi club di appassionati d’auto d’epoca ai membri del Royal Horticultural Society, ossia i proprietari dei più bei giardini inglesi.

L’impegno per conservare e tramandare ai posteri questo luogo è enorme, poiché si tratta di proprietà privata totalmente autofinanziata. I visitatori quindi con la loro visita contribuiscono attivamente al mantenimento di questo bene dell’Umanità.

«A mio Nonno Armando spetta il merito di avere riparato i disastri causati dalla occupazione militare e dal forzato abbandono dell’ultima guerra (1943-1946). A mio Padre Fabio il merito di avere ripristinato tutti i 33 punti d’acqua del Giardino compromessi da ottanta anni di progressivo impoverimento sorgivo, con un impianto che permette di riciclare l’acqua per il 70%.

A me, oltre all’impegno di continuare a tramandare ai posteri questa superlativa realtà, anche l’obiettivo di fare conoscere a livello mondiale questa perla della nostra cultura. E in pochi anni sono stati raggiunte grandi soddisfazioni, con turisti da tutto il mondo».

Armando Pizzoni Ardemani, responsabile della tenuta Valsanzibio

