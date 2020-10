Grand opening: più spazio. Più TapRoom! Si torna in sicurezza al birrificio Ceak

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/631734447462648/

«Venerdì 9 ottobre, dalle 17, apriremo finalmente le porte della "nuova" TapRoom invernale.

Una nuova sala, per poter accogliervi tutti nel rispetto delle norme.

Una nuova cucina, a vista e più ampia.

Un nuovo menu, che scopriremo venerdì.

Una nuova birra per festeggiare questo nuovo inizio, la Pontarola Riserva - IGA maturata per 12 mesi in botti di Château Margaux, seconda fermentazione spontanea con mosto di uve Cabernet dei colli Euganei.

Alla spina ed in bottiglia da 75cl».

