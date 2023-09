Riapre il cinema Lux con quattro film per tutti i gusti

Dopo la pausa estiva e alcuni lavori di ristrutturazione, riapre il cinema Lux di Padova, una delle più apprezzate sale d’essai ancora attive. Anche il Lux aderisce a Cinema in festa (da domenica 17 a giovedì 21 settembre ingresso unico a 3,50 euro).

Venerdì 15 settembre

Si comincia venerdì 15 settembre (ore 18,30) con La bella estate di Laura Luchetti (Italia 2023, 111′): tratta dal romanzo di Cesare Pavese, è la storia della giovane Ginia che nella Torino del 1938 vive con il fratello e lavora come sarta in un atelier. La sua routine viene scossa dall'incontro con l'affascinante Amelia, una modella che posa per i pittori della città e la trascina in una nuova esistenza bohémienne in cui Ginia incontrerà l'artista Guido e imparerà a conoscere se stessa e i propri desideri. In proiezione anche sabato 16 (ore 15,30 e 21,10) e domenica 17 (ore 18,20).

Sempre venerdì 15, ma alle 21, è in programma Manodopera. Interdit aux chiens et aux italiens di Alain Ughetto (Fra/Ita/Bel/Svi/Por 2022, 70′), film d'animazione in stop-motion, adatto a tutte le età, che racconta la storia di una famiglia della prima metà del '900, segnata dal lavoro, dalle discriminazioni e dalle guerre. In proiezione anche sabato 16 (ore 19,30) e domenica 17 (ore 16,40).

Sabato 16 settembre

Sabato 16 , alle 18, è la volta di Tiziano Terzani – Il viaggio della vita di Mario Zanot (Italia 2023, 58′): in occasione dell'anniversario della nascita di Terzani (14 settembre 1938) il regista Mario Zanot dedica un nuovo lavoro all'indomito giornalista e scrittore con occhi e cuore rivolti verso est, alla ricerca di «una via alternativa al mondo occidentale». Il docufilm è in proiezione anche domenica 17 alle 21.

Martedì 19 settembre

Evento speciale martedì 19 alle 21, con la proiezione in lingua originale del campione d’incassi 2023 Barbie di Greta Gerwig (USA/UK 2023, 114′). L’universo in cui si muove Barbie sembra perfetto: nonostante tutto sembri andare per il verso giusto, dentro di lei iniziano ad annidarsi ombre e paure che la porteranno a interrogarsi sulla sua esistenza. Barbie e Ken finiranno addirittura nel mondo reale e le cose per loro si complicheranno ulteriormente.

Costi

intero 7 euro

ridotto (over60/stud) 6 euro

intero SOCI 6 euro

ridotto SOCI (over60/stud) 5 euro

Da domenica 17 a giovedì 21 ingresso unico a 3,50