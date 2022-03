Riapre ufficialmente del parco Frassanelle di Rovolon

Domenica 20 marzo riapre ufficialmente Parco Frassanelle di Rovolon (PD) regalando, con le prime fioriture primaverili e la natura che cambia colore, l’occasione di trascorrere un’intera giornata tra prati lussureggianti ed alberi secolari. Ma anche la possibilità di visitare le suggestive grotte e la villa del parco e di partecipare a laboratori creativi, lezioni di circo, giochi all’aperto e pittura.

Le attività iniziano alle 10.30 con i racconti attraverso l'originale teatro d’immagini di origine giapponese Kamishibai, dove vengono inserite ed animate delle tavole stampate, utilizzato dai cantastorie di ogni tempo; tra le novità di questo 2022, il Laboratorio di Slime (che i numerosi giovani fan dei vlogger Me Contro Te conoscono bene), alle 11.30, e il Paracadute ludico alle 12.30. I più piccoli, poi, grazie all’associazione Dire Fare Fantasticare, potranno “sporcarsi le manine” divertendosi con il Laboratorio Orto in giardino alle 13.30, o mettersi alla prova costruendo rumorosi strumenti musicali per risvegliare la primavera con il Laboratorio Batimarzo, in programma alle 15. Inoltre, per tutta la giornata si potrà apprezzare la pittura dal vivo, divertirsi con Geo il Giocoliere ed usufruire dei punti ristoro presso la Fattoria per rifocillarsi con prelibatezze e dolciumi.

È previsto un ampio parcheggio vicino alla tenuta. I cani sono ammessi a guinzaglio sia nell’area fattoria che nel parco, ma non nelle grotte e nella villa: di fronte all’ingresso delle grotte c’è un giardino dove potranno sostare. Per le attività all’aperto, si richiede che i bambini siano accompagnati da un adulto.

Programma

Teatrino E Lettura Storia Kamishibai (1° turno ore 10.30, 2°turno ore 14.45) Laboratorio Di Slime (1° turno ore 11.30, 2° turno ore15:45)

Paracadute Ludico! (1° turno ore 12.30, 2° turno ore 16:15)

Prenotazione laboratori di Slime a cura dell’associazione Giocando Si Impara (Cristina, cell. 3296882785)

Laboratorio Orto In Giardino ore 13.30

Con supplemento di 3 euro a partecipante sul costo del biglietto di ingresso, per massimo 20 bambini. Prenotazione: Sara, cell. 328 4236771.

Laboratorio Batimarzo ore 15

Con supplemento di 3 euro a partecipante sul costo del biglietto di ingresso, per massimo 20 bambini. Prenotazione: Sara, cell. 328 4236771.

Per tutta la giornata:

Pittura dal vivo e Geo, il giocoliere !

Punti Ristoro in Fattoria:

Azienda Agricola Valle Madonnina (prenotazione non richiesta): affettati e formaggi di produzione propria, polenta alla brace, panini, dolci fatti in casa, gelati artigianali, acqua, vino, caffe? e bibite.

Street Pizza (su prenotazione, Ruben cell. 340 082 2217): la simpatica ape di Tommy Pizza sfornera? pizze dalle 11 alle 17.

Al Contadin, vino di produzione propria.

Orari

Parco, ore 10 – tramonto

Grotte ore 10.30 – 17.30 (con ultimo ingresso grotte ore 17)

Villa 1° turno alle ore 11, 2° turno alle ore 15.

Prezzi:

Ingresso parco

adulti: 7 euro, bambini (4 – 12 anni); 3.50 euro, bambini fino a 3 anni: gratis

Ingresso parco + grotte?

adulti: 11 euro adulti, bambini (4 – 12 anni); 5.50 euro, bambini fino a 3 anni: gratis

Ingresso parco + grotte + visita guidata alla villa

La visita guidata alla villa e? a numero chiuso, solo su prenotazione (massimo 25 persone per turno) e sconsigliata ai bambini di eta? inferiore agli 8 anni.

Turni di visita guidata alla villa: ore 11 ed ore 15. Adulti e bambini (4 – 12 ann): 15 euro

Bambini gratis fino a 3 anni.

Informazioni e prenotazioni visita guidata alla Villa: cell. 3314249860 (lun – ven 8.30 – 17), cell. 340 7714 819 (sab 09 – 18) o scrivendo a info@frassanelle.it.

Info web

