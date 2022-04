Riccardo Fogli in concerto al Piccolo Teatro

Riccardo Fogli in concerto sabato 9 aprile alle ore 21.15 al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana - Padova. L'evento è inserito nel programma di "Padova Spettacoli", cartellone organizzato dall'Associazione Tempi e Ritmi con il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla cultura.

Fogli sarà accompagnato sul palco dalla sua fedele band, formata di musicisti tutti padovani, per un concerto in cui proporrà "cinquant'anni di canzoni".

Riccardo Fogli ha all’attivo 32 album, sette anni nei Pooh, una vittoria a Sanremo (1982) e un’affermazione al reality Music Farm.

Nato a Pontedera nel 1947, la voce ed ex bassista dei Pooh dal 1966 al 1973, vanta da solista successi che hanno fatto la storia della musica pop e leggera: da ‘Io ti prego di ascoltare’ a ‘ Storie di tutti i giorni' a 'Malinconia" che saranno eseguite domani sera, così come tante delle canzoni indimenticabili del periodo Pooh quali, per dirne solo alcune, “Noi due nel mondo e nell’anima”, “Piccola Katy”, “Pensiero”, e “Tanta voglia di lei”.

Ingresso

Biglietti euro 20.

Info e prevendite su https://padovaspettacoli.it/eventi/riccardo-fogli/

Infotel. 351.6607652

La biglietteria del teatro aprirà alle ore 20.15

Riccardo Fogli

Classe 1947, Fogli entra a far parte dei Pooh, freschi già di due 45 giri, nel luglio del 1966. I componenti della band sono quasi degli sconosciuti, la strada è tutta in salita e i due anni precedenti al successo si rivelano assai faticosi.

Il 1968 è l'anno dell'indimenticabile "Piccola Katy" e del riconoscimento ufficiale. Seguono gli anni straordinari di "Opera Prima" e di "Alessandra", album storici che contengono canzoni come "Tanta voglia di lei", "Pensiero", "Noi due nel mondo e nell'anima" e "Nascerò con te". Nel 1973 Riccardo Fogli diventa solista iniziando la sua carriera personale.Conquista Sanremo nel 1982 con "Storie di tutti i giorni", che diverrà un po' il suo simbolo. Tornerà al Festival anche negli anni successivi, l'ultima volta nel 1996 con "Romanzo". Ha vinto, nel 2004, la prima edizione di "Music Farm".

Nella discografia di Riccardo Fogli segnaliamo "Il sole l'aria la luce il cielo" (1977), "Il primo" (1982) e "Ci saranno giorni migliori" (2005). Nel 2016 rientra nei Pooh per prendere parte al loro tour d'addio in occasione dei 50 anni di vita del gruppo.

All'inizio del 2017 pubblica con Sperling & Kupfer la sua autobiografia "Un uomo che ha vissuto – Storie di tutti i miei giorni", e quindi un nuovo album, "Insieme", in coppia con Roby Facchinetti; i due partecipano anche a Sanremo 2018 con "Il segreto del tempo" e si esibiscono per un anno nelle principali arene d'Italia. Nel 2019 riprende ad esibirsi con la propria band.

Foto articolo da comunicato stampa e da https://padovaspettacoli.it/eventi/riccardo-fogli/