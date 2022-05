Riccardo Fogli incontra i fan per la firmacopie del suo "discolibro" al Caffé Pedrocchi

Prezzo non disponibile

Appuntamenti esclusivi con Riccardo Fogli lunedì 30 maggio per la presentazione del suo nuovo libro/cd “Predestinato (metalmeccanico)”.

Alle ore 18 incontra i fan nella Sala Verde del prestigioso caffè storico Pedrocchi, nel cuore di Padova. Dalle ore 20 sarà l'ospite di una cena di gala nella rinomata Villa Braida, a Mogliano Veneto (Treviso).

Due incontri esclusivi, unici in Veneto, per incontrare il popolare artista interprete di numerose canzoni di successo. Partner di questi eventi è Radio Company.

Il nuovo lavoro di Riccardo Fogli è un libro che racconta la storia dell'uomo e artista. Il libro, in realtà, è anche un doppio cd: uno con i suoi più grandi successi dai tempi dei primi Pooh fino alla carriera solista e 1 cd audiolibro, ovvero il libro letto dallo stesso Fogli.

«Ho avuto il privilegio di incontrare persone geniali come Roby Facchinetti e Valerio Negrini con i quali sono diventato un Pooh per sette anni, Maurizio Fabrizio, Guido Morra e Giancarlo Lucariello con i quali abbiamo fatto tanta strada e scritto canzoni indimenticabili. Le più importanti sono dentro questo disco riarrangiate dal M° Ottolini con l'aggiunta, fra le altre, degli ultimi singoli e di due canzoni dedicate ai miei figli arrangiate da Filadelfo Castro», dichiara Riccardo Fogli.

Da “Storie di tutti i giorni” (a 40 anni dalla vittoria a Sanremo) a “In silenzio”, “Piccola Katy”, “Noi due nel mondo e nell'anima”, “Pensiero”, “Tanta voglia di lei” passando per “Malinconia”, “Io ti prego di ascoltare”, “Mondo “, fino a “La tenerezza '93”, “Maledetto l'amore” , “Gli angeli hanno i denti bianchi”. Un repertorio che racconta la storia di un artista molto amato, da più generazioni.

Nel 2015, dopo 42 anni di assenza, rientra nei Pooh per il tour “Reunion”, organizzato per celebrare il cinquantesimo anno di attività del gruppo. Oltre a suonare in tutte le date del tour, Riccardo incide con i Pooh le nuove versioni, a cinque voci, di alcuni dei loro grandi successi. Nel 2017 esce “Insieme”, album realizzato con Roby Facchinetti, con cui partecipa anche al Festival di Sanremo 2018, presentando “Il segreto del tempo”.

Per informazioni e prenotazioni per la Cena con Riccardo Fogli per lunedì 30 maggio alle ore 20 a Villa Braida si può telefonare allo 041457222 oppure inviare una mail a congress@villabraida.it.

https://www.facebook.com/events/491205132747395

