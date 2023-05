Riccardo III chiude la stagione di prosa del Teatro Verdi

La stagione di prosa del Teatro Verdi si chiude con uno dei drammi più popolari di Shakespeare: Riccardo III

10, 12, 13 maggio ore 20.30;

11 maggio ore 19;

14 maggio ore 16.

Riccardo III da sempre affascina per la sua dimensione violenta, manipolatoria e solitaria: assassino deforme e infingardo, è senza dubbio uno dei cattivi più iconici e rappresentati del repertorio shakespeariano. Nelle mani della regista ungherese, che da sempre mette in scena l’impegno politico e civile, Riccardo III, interpretato dal due volte Premio Ubu Paolo Pierobon, non potrà che diventare una critica ancor più feroce e aspra del desiderio di potere e autoaffermazione che caratterizzano ogni totalitarismo.

Per lei, questo dramma, attraverso le azioni estreme e radicali del protagonista, racconta l’ascesa inarrestabile di un uomo, ma anche la sua rapida discesa verso quel profondo e buio abisso che si spalanca oltre il potere stesso.

Riccardo III, qui interpretato da Paolo Pierobon, con le sue contraddizioni, la sua intelligenza pericolosa, le sue capacità attoriali, la sua sofferenza esposta e usata come forma di coercizione per confondere gli altri, è la metafora perfetta della necessità del potere di blandire le coscienze per ottenere risultati spesso effimeri.

In una dimensione internazionale così complessa, dominata da rigurgiti nazionalisti, intolleranza religiosa, razzismo, il dramma di Shakespeare si staglia per la sua drammatica attualità. Riccardo III seduce come un basilisco, con la pura forza dell'autostima concentrata in uno sguardo. Non è un capro espiatorio, ma insinua la sua volontà senza che le sue vittime riescano a sottrarsi, lo seguono alleati traditi e spossessati. Cosa spinge le persone a cadere nelle mani di un tiranno? Perché non ci si sottare collettivamente alla violenza e alla sopraffazione? Perché la sfrenatezza è affascinante, e perché solo pochi riescono a resistervi? Sono domande vicine al nostro tempo, come tutte le esplorazioni dell’umano che troviamo inoltrandoci nelle pagine del grande autore inglese. «I suoi drammi - suggerisce Stephen Greenblatt - sondano i meccanismi psicologici che conducono una nazione a dimenticare i propri ideali e persino il proprio interesse personale. Perché qualcuno, si chiede Shakespeare, dovrebbe appoggiare un leader paurosamente inadatto a governare, una persona pericolosa e impulsiva, malvagia e subdola, o indifferente alla verità?».

Da 5 a 35 euro

Da William Shakespeare

Adattamento Ármin Szabó-Székely

Traduzione Tamara Török

Regia Kriszta Székely

Scene Botond Devich

Costumi Dóra Pattantyus

Luci Pasquale Mari

Suono Claudio Tortorici

Video Vince Varga

Con Paolo Pierobon, Matteo Alì, Stefano Guerrieri, Manuela Kustermann, Lisa Lendaro, Nicola Lorusso, Alberto Boubakar Malanchino, Elisabetta Mazzullo, Nicola Pannelli, Marta Pizzigallo, Francesco Bolo Rossini, Jacopo Venturiero

Assistente luci Gianni Bertoli

Responsabile area artistica, programmazione e formazione Barbara Ferrato

Responsabile area produzione Salvo Caldarella

Responsabile area allestimenti scenici Marco Albertano

Direttore di scena Marco Anedda

Capo macchinista Kreshnik Sukni

Macchinista Juan Pablo Polizzotto

Capo elettricista Andrea Valentini

Elettricista Serafino Sprovieri

Fonico Riccardo Di Gianni

Fonico microfonista Luca Martone

Videomaker Simone Rosset

Capo sarta Michela Pagano

Sarte Francesca Colica, Marta Bertorello

Segretaria di compagnia Lidia Margiotta

Costruzione scena Laboratorio del Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale

Coordinatore laboratorio scenotecnico Antioco Lusci

Macchinisti Andrea Chiebao, Luca Degiuli, Lorenzo Passarella

Attrezziste Delia Colaninno, Claudia Trapanà

Foto di scena Luigi De Palma

Produzione Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Bolzano, Emilia Romagna Teatro ERT - Teatro Nazionale

Personaggi e interpreti

Riccardo

Paolo Pierobon

Elisabetta

Elisabetta Mazzullo

Buckingham

Jacopo Venturiero

Edoardo / Presidente della Corte Suprema

Francesco Bolo Rossini

Clarence / Arcivescovo

Stefano Guerrieri

Anna

Lisa Lendaro

Hastings

Matteo Alì

Stanley

Nicola Pannelli

Cecilia

Manuela Kustermann

Margherita

Marta Pizzigallo

Rivers / secondo sicario / Tyrell

Alberto Boubakar Malanchino

Catesby / primo sicario

Nicola Lorusso

Eddy

Alessandro Bonardo (in video)

Ricky

Tommaso Labis (in video)

Note di regia

Riccardo III è senz’altro uno dei drammi più popolari di William Shakespeare. Perché i registi continuano a scegliere quest’opera ancora oggi? Cosa c’è in questa storia estrema che, di generazione in generazione, ogni volta in modo diverso pur mantenendo la stessa intensità, arriva a toccare così profondamente lo spettatore? Qual è quel misterioso fenomeno che travalica il tempo e con il quale Shakespeare, brutalmente, ci costringe a confrontarci? Perché questa figura sembra così familiare ai miei nonni, ai miei genitori, a me? Chi è veramente questo personaggio che, senza scrupoli né morale, ambisce al potere, e che poi viene corroso proprio dallo stesso potere conquistato e dal suo senso di colpa? Io lo conosco? È lui che governa il mio paese? È il politico che ieri sera in televisione ha parlato della guerra con le lacrime agli occhi, e domani ne farà scoppiare una con un’espressione impassibile? O è un membro senza volto di quelle fondazioni che accumulano miliardi? O è il mio stesso capo, che dirige l’azienda dove lavoro? O il portinaio, che, inebriato dal suo potere, inasprisce costantemente la mia vita? O è mio figlio, sull’altalena, o nelle sue sanguinose liti infantili al parco giochi? Non sarò mica io Riccardo III?

Questo dramma, con azioni estreme e radicali, ci mostra l’ascesa inarrestabile di un uomo all’apice del potere, ma anche la sua rapida discesa verso quel profondo e oscuro abisso che si spalanca oltre il potere stesso. Il viaggio di questo personaggio dev’essere per tutti noi un esempio di quanto l’ardore e la ricerca sfrenata del potere non conosca limiti umani, e che chi pecca di prepotenza alla fine sarà prigioniero del proprio inferno. Si tratta di una parabola. Un esempio. Uno specchio insanguinato, una preghiera oscura con la speranza di un mondo migliore.

