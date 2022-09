“Su Marte musica per aprire gli occhi” è un evento di sensibilizzazione e sostegno alla ricerca scientifica oncologica.

Nel corso della serata viene presentato il primo singolo di una serie di lavori cantautorali, frutto del vissuto personale dell’artista Ambra di Marte nel percorso di superamento di una malattia oncologica.

Iniziativa realizzata in collaborazione con l'ufficio Città Sane del Comune di Padova e con la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata di Padova.

Circolo ufficiali di Padova - Prato della Valle, 82

Il 16 settembre a Padova la presentazione del primo singolo “su Marte” dell’artista Ambra di Marte, finalista di Sanremo Rock 2022

Durante la serata interverranno la ricercatrice dell’Istituto Veneto di Ricerca Molecolare (VIMM), Monica Montopoli e le Atlete delle Fiamme Oro di Padova Elisa Molinarolo e Veronica Zanon

Una serata dedicata a musica, ricerca e sport, unite insieme nella lotta contro le malattie oncologiche: nasce da un sentire comune e dalla volontà di sensibilizzare e avvicinare i giovani all’importanza della scienza la serata organizzata per il prossimo 16 settembre a Padova, negli spazi al Circolo ufficiali di Padova - Prato della Valle, 82.

L’occasione è il lancio su tutte le piattaforme musicali del primo singolo “Su Marte” della giovane artista Ambra di Marte, finalista di Sanremo Rock 2022, a cui si associa l’evento fisico di Padova nel quale verranno presentati il progetto, il singolo e tutto il lavoro di costruzione del brano attraversando i temi e i brani di maggiore ispirazione.

Proprio la musica, linguaggio universale e comprensibile a tutti – e soprattutto che parla alle giovani generazioni – è il punto di partenza per trattare ma soprattutto sensibilizzare le persone a temi come quello delle malattie oncologiche e dell’importanza della ricerca scientifica per combatterle.

Si parte alle ore 20, con l’intervento a cura di Monica Montopoli - Professoressa Associata di Farmacologia all’Università degli Studi di Padova e Associate Investigator dell’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM) - dal titolo “il Valore della Ricerca Scientifica”, seguito dagli interventi delle Fiamme Oro Elisa Molinarolo, campionessa italiana in carica del salto con l’asta outdoor e Veronica Zanon, primatista italiana under 20 di salto triplo.

Chiuderà la serata lo spettacolo musicale di Ambra di Marte, un progetto musicale inedito e nato dal desiderio di esprimere in musica tre valori fondamentali (contenuto, immagine e sentimento) racchiusi nel colore rosso e nella ricerca di un’identità personale, segnata dalla volontà di superare un periodo di malattia e di sofferenza.

«Iniziative come questa sono indispensabili per avvicinare le persone, e i giovani soprattutto, alla ricerca scientifica e all’importanza che riveste per il futuro”. Ha dichiarato Giustina Destro, VicePresidente della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata-VIMM. “Il nostro istituto promuove da oltre 25 anni un’attività di ricerca avanzata in tutti gli ambiti della medicina molecolare, e siamo onorati di affiancare Ambra di Marte in questa iniziativa e nella sua volontà di sostegno e sensibilizzazione».

«Purtroppo a volte la vita ci mette di fronte a delle sfide così inaspettate e difficili che anche solo a nominarle vorresti scappare. Sfide così difficili richiedono una forza speciale ed è proprio per questo che abbiamo deciso di creare questa serata con chi lavora ogni giorno per darci gli strumenti e la forza per affrontarle» ha aggiunto l’artista Ambra di Marte.

«Con questa serata vogliamo lanciare un messaggio di speranza per tutti coloro che si trovano in situazioni di grande difficoltà e che si ritrovano a pensare “perché proprio a me” o “non ce la faccio più”.

A tutti voi dico non siete soli. A tutti gli altri dico aprite gli occhi perché hanno bisogno di voi.

Per fortuna In queste sfide ci sono degli alleati in cui ho sempre creduto ma che non pensavo sarebbero stati così determinanti. Questi alleati sono: l’arte, lo sport ma soprattutto la ricerca».

