Le ricette pasquali svelate al mercato coperto di Campagna amica Padova

Uova sode colorate naturalmente e la focaccia pasquale.

Tornano le ricette tradizionali, i dolci di una volta e i riti legati all'appuntamento con la Pasqua. In Veneto e anche nel padovano, secondo le abitudini contadine, la protagonista è la “fugassa” ovvero la focaccia lievitata come la raffinata colomba ma conosciuta come torta dei poveri perché all’impasto del pane venivano aggiunte uova, burro e zucchero: ingredienti semplici per soluzioni casalinghe ora riscoperte dalle famiglie.

Sabato 16 aprile nei mercati di Campagna Amica, e in particolare al Mercato Coperto di Campagna Amica Padova, in via Vicenza 23, dalle 9.30 alle 12, cuochi e produttori sveleranno i segreti custoditi da generazioni nelle campagne. Insieme ai tutor della spesa i consumatori saranno guidati agli ultimi acquisti per la preparazione del pranzo in casa, con i consigli su come scegliere i prodotti Made in Italy.

