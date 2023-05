"Il riciclo del vetro: problematiche e opportunità", l'incontro al museo Poleni

Mercoledì 17 maggio 2023 | ore 17.30

Museo Giovanni Poleni

Storia della Fisica tra Padova e il mondo

via Leonardo Loredan 10 | Padova

Il riciclo del vetro: problematiche e opportunità

a cura di

Enrico Bernardo

professore presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, Universita' di Padova

Il vetro può essere riciclato non solo per rifusione. Sussistono varie possibilità di recupero, secondo processi sostenibili, in contesti strutturali e funzionali.

Il riciclo di vetro negli articoli originari, per rifusione del rottame, è controverso. Per talune composizioni, la rifusione è esclusa a priori, per la necessità di un assoluto controllo sulla composizione chimica, sulla qualità ottica, o sulle emissioni di inquinanti. Un esempio fondamentale è rappresentato dal vetro per contenitori farmaceutici, la cui produzione è stata fortemente aumentata dall'emergenza Covid-19. Il seminario mira a presentare nuovi prodotti dal recupero di scarti vetrosi, sostenibili, ovvero derivanti da processi semplici ed economici e con ampie possibilità di impiego nell’edilizia e di ulteriore riciclo. Si intende sfruttare la sinterizzazione viscosa, a bassa temperatura (<1000 °C), per prodotti densi, simili alle pietre naturali, o porosi, utili per l’isolamento termico e acustico. Attenzione è posta anche al consolidamento a freddo, attraverso lo studio delle reazioni tra vetro e attivatori alcalini.

