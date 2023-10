I ricordi smarriti di Lucrezia Obizzi. Caccia al tesoro di Halloween per bambini e famiglie

Mercoledì 1 novembre 2023 - dalle 9.30 alle 12.30. Eccezionale appuntamento per rivivere le atmosfere di Halloween dedicato a bambini e famiglie per conoscere la misteriosa storia di Lucrezia Obizzi, il fantasma del castello, in chiave giocosa e divertente per grandi e piccini. Un percorso a tappe ricco di sfide in cui l’obbiettivo sarà ritrovare i ricordi smarriti della nostra protagonista… ed ottenere alla fine un dolce ricompensa!

Ogni gruppo familiare potrà affrontare le varie tappe del percorso in autonomia, con l’ausilio dei propri smartphone attraverso la lettura dei codici QR, e di altro materiale che verrà consegnato all'arrivo. Attività indicata per famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Saranno previsti più turni d'inizio del percorso, da prenotare tramite questa pagina del portale Eventbrite: https://www.eventbrite.it.

La prenotazione è gratuita, il saldo si effettua in biglietteria la sera della visita.

BIGLIETTI:

Adulti: 10 euro

Bambini da 5 a12 anni: 6 euro

Bambini fino a 4 anni: gratuito

N?B - Bimbi e adulti in maschera e/o truccati a tema sono i benvenuti!