“Per un’unica conoscenza”, l’evento dedicato a Pietro Greco in aula magna di palazzo Bo

Pietro Greco (Ischia, 1955 - 2020) è stato scrittore, storico della scienza, divulgatore: soprattutto però – dopo un breve prologo come ricercatore – è stato e ha sempre voluto essere un giornalista.

“Conoscenza è cittadinanza, perché solo una cittadinanza informata può essere in grado di affrontare i grandi problemi che affliggono l’umanità, dai cambiamenti climatici alle lotte contro la disuguaglianza”. Questa convinzione ha sempre ispirato la professionalità e il lavoro di Pietro Greco, giornalista, docente e già caporedattore de «Il Bo Live» fino alla sua prematura scomparsa.

È dedicato a lui l’evento Per un’unica conoscenza che si terrà mercoledì 15 marzo alle ore 17 nell’Aula Magna “Galileo Galilei” di Palazzo del Bo.

Intervengono: Marino Sinibaldi, giornalista, presidente del Centro per il libro e la lettura, conduttore radiofonico e già direttore di Rai Radio 3, Lucia Votano, fisica e prima donna in Italia chiamata a dirigere i Laboratori nazionali del Gran Sasso dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, Telmo Pievani, direttore de Il Bo Live e docente di Filosofia delle scienze biologiche; moderati da Elisabetta Tola, giornalista e caporedattrice de Il Bo Live.

Tra maggio 2018 e dicembre 2021 Pietro Greco ha pubblicato nel giornale dell’Università di Padova decine di articoli, interviste, video e podcast, che sono in parte confluiti nel nuovo volume Per un’unica conoscenza (Padova University Press, 2022) della collana di libri de Il Bo Live, da lui ideata e curata.

Mosso dall’amore per lo studio e per il confronto, ma anche dalla passione politica e civile, Pietro Greco ha sempre sostenuto che la convinzione che l’accesso alla conoscenza fosse una parte essenziale della cittadinanza. Tutta la conoscenza, anche quella apparentemente più “inutile” o inaccessibile: tanto più oggi, in cui tutti siamo chiamati a esprimere la nostra volontà su temi come il cambiamento climatico e la ricerca di nuove fonti di energia, fino alla protezione della salute pubblica.

«In Pietro Greco l’avventura della conoscenza non è mai disgiunta dai valori di giustizia, di eguaglianza e di libertà» scrive il direttore de Il Bo Live Telmo Pievani.

Su «Il Bo Live», il giornale on line dell’università di Padova, Greco in poco più di due anni e mezzo, ha pubblicato 267 articoli e decine di video e di podcast, organizzato e moderato incontri e convegni, ideato e curato una collana di libri.

E proprio agli scritti di Pietro, a due anni esatti dalla morte, è dedicata l’ultima uscita dei I libri de Il Bo Live: Per un’unica conoscenza, appena pubblicato come gli altri dalla Padova University Press: cittadinanza, ricerca, arte e cultura, storia e storie, e salute.

L’evento è aperto al pubblico su prenotazione e viene trasmesso in streaming sul canale YouTube di Ateneo.

