Ride for Children: in bici dal Monviso all’Adriatico  per l’Oncoematologia Pediatrica di Padova

Dal Piemonte al Veneto, in sella alla solidarietà. Cristian B., Sergio G., Stefano G., Stefano V., raggiunti da Mattia X. per chiudere l’ultima tappa, partiranno all’alba di venerdì 29 settembre da Crissolo (CN), ai piedi del Monviso, per macinare mille chilometri e arrivare a Padova domenica 1 ottobre passando per Torino, Valenza, Pavia, Cremona, Ferrara, il Parco del Delta del Po, Chioggia, la Riviera del Brenta, Mira e Stra. Dalla montagna al mare, lungo il fiume Po prende il via la seconda edizione della staffetta in bici battezzata “Ride for Children” e promossa da un gruppo di amici e colleghi con il desiderio di unire la passione per i lunghi percorsi in sella alla bici all’aiuto dei bambini con gravi patologie. Una grande sfida, per collegare idealmente il Nord Italia da Ovest a Est, pedalando per due giorni senza sosta per portare un messaggio di speranza e far sentire meno soli i bambini e le loro famiglie nella lotta contro la malattia, condividendo l’obiettivo di riscuotere contributi con il passaparola. È possibile sostenere la staffetta con libere donazioni a Team for Children O.D.V. (IBAN: IT71P0306912167100000002946, causale “Ride for Children”). L’iniziativa Ride for Children è l’iniziativa nata nel 2022 da un gruppo di colleghi e amici, Stefano Gobbetti, Stefano Valbusa, Cristian Biagini , Gianni Salmaso, Mattia e Martina Xodo, per unire idealmente l’Italia, da Nord a Sud e da Ovest a Est, con una staffetta in bici, loro grande passione, e raccogliere donazioni a favore di Team for Children O.D.V. che dal 2009 collabora con i medici del Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Padova per supportare i bambini e i ragazzi affetti da cancro e leucemie infantili, insieme alle loro famiglie. “La solidarietà si alimenta di un circolo virtuoso in cui ognuno di noi restituisce ciò che ha ricevuto affinché tutti possano beneficiarne e nessuno resti solo di fronte alla malattia. - dichiara Stefano Gobetti, promotore dell’evento - Ride for Children desidera valorizzare l’attività che Team for Children svolge nel reparto di Oncoematologia Pediatrica di Padova, come il contributo alla ricerca scientifica e il sostegno offerto alle famiglie e ai loro piccoli guerrieri. Il nostro impegno di appassionati ciclisti è quello di portare una testimonianza di solidarietà e vicinanza con questa sfida sportiva ricca di significato: anche noi, unendoci e supportandoci, possiamo raggiungere l’obiettivo. Nell’edizione di quest’anno ci sarà una novità: l’ultima parte del percorso, da Strà all’ospedale di Padova, la percorreremo insieme a un gruppo di runners che si cimenteranno in una mezza maratona sul nostro stesso itinerario, e raggiungeremo insieme la meta”. Il successo della prima edizione La prima edizione dell’evento, tenutasi dal 30 settembre al 2 ottobre 2022, ha permesso di raccogliere 1.500 euro, interamente donati a Team for Children e destinati dall’associazione al finanziamento delle cure del piccolo Luka, il bimbo ucraino di soli due anni malato di leucemia, fuggito dalla guerra in Ucraina con la sua mamma e accolto dall’ospedale di Padova per proseguire la chemioterapia. I riders avevano attraversato in 48h la statale adriatica che collega la Puglia al Veneto toccando le città di Brindisi, Bari, Foggia, Ortona, Pescara, Ancona, Pesaro, Rimini, Ferrara e Rovigo, ed erano arrivati a Padova domenica 2 ottobre per incontrare i pazienti del day hospital pediatrico.