Rievocazione storica '700 e '800 e "Golden Experience"

Siamo lieti di presentarvi l’Associazione storico culturale PATRIZI VENETI che vi farà riviviere per una giornata i fasti del ‘700 veneziano con balli inerenti dell’ epoca…I MINUETTI. Nella seconda parte della giornata sarà di scena l’ 800, ed i Patrizi Veneti vi trasporteranno con i WALZER di Strauss e del Rossini ai gloriosi fasti del Risorgimento! E per vivere appieno la giornata, non perderti l’esperienza esclusiva della nostra GOLDEN EXPERIENCE: Solo per questo lunedì potrai: Visitare il PARCO con una guida naturalistica. Visitare le GROTTE con due figuranti che ti proietteranno a fine 800, gli anni in cui sono state ideate e costruite. Visitare la VILLA accompagnati dalla presenza straordinaria ed esclusiva della contessa Francesca Papafava, per scoprire i suoi racconti e curiosità sulla sua nobile famiglia. Degustare i prodotti a km zero dell’azienda agricola “Valle Madonnina” di Rovolon. Concludere il tour con un momento unico: guardando i balli con i vestiti d’epoca del ‘700 e ‘800 per rivivere momenti festosi a cura dell’ass. “Patrizi Veneti” di Villa del Conte.

L’esperienza si vivrà a gruppi a numero chiuso con partenze scaglionate nei seguenti orari: 10 o 14. Con il gruppo delle 10: il ballo conclusivo sarà a tema ‘700, con i minuetti e i fasti del 700 veneziano. Con il gruppo delle 14: il ballo conclusivo sarà a tema ‘800, con i walzer di Strauss e Rossini e i fasti del risorgimento. Scegli l’orario al momento della prenotazione. Al termine del tour (o prima) potrai goderti la giornata all’interno del nostro Parco e beneficiare dei meravigliosi prati in mezzo alla natura! L’intero tour dura circa 3 ore e mezza.

ISCRIZIONI VISITA GUIDATA GOLDEN EXPERIENCE oppure puoi mandare un whatsapp al 340 3428978

ORARI APERTURA: PARCO dalle 10 al tramonto (visita in autonomia, non guidata)

GROTTE dalle 10.30 alle 17.30, con ultimo ingresso alle 17 (visita in autonomia, non guidata)

PER MAGGIORI INFO SUL PROGRAMMA DELL’EVENTO, VISITE GUIDATE E ALTRO: info@frassanelle.it oppure Tel. 331 – 4249860.