All'Orto botanico di Padova "Riflesso nell'acqua"

Acqua, salute, sviluppo: un’introduzione all’ecoidrologia per scoprire il rapporto tra la risorsa acqua e le comunità viventi, siano esse umane, animali, vegetali. Elemento chiave per la salute umana e ambientale, l’acqua viene distribuita per il benessere economico ma è anche fonte di diseguaglianze tra chi la riceve o meno, e tra chi la utilizza pulita o insalubre.

L’evento si svolge in Auditorium (ingresso e uscita da Prato della Valle 57C). Per prenotare: https://www.prenotazioniortobotanicopd.it/events/riflesso-nell-acqua/.

Lo spettacolo si svolge nell'ambito di Risvegli 2023, il festival che mette al centro la natura con le sue infinite forme e connessioni. Per maggiori informazioni: https://www.ortobotanicopd.it/it/risvegli-2023.