Rilassamento guidato a Padova: lascia(ti) andare

Vieni a scoprire un'esperienza unica di rilassamento profondo con l’evento "LASCIA(TI) ANDARE" guidato da Silvia Cacopardi e Maja Roch. Unisciti a noi venerdì 8 marzo dalle 20 alle 22 nello Showroom VibraSonic in via Roma 44/C ad Albignasego (PD) per un'immersione totale nel rilassamento guidato da voce, handpan e tamburo oceanico.

Il prezzo dell'evento è di 25 euro.

Per iscriverti accedi al seguente link: https://eventi.vibrasonic.it/edizione/109/iscrizione.