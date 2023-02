La rinascita dei boschi di pianura e in Veneto, l'incontro al Wigwam di Arzerello

Il Veneto sta reagendo alla pervasività della cementificazione con apporti sempre maggiori di aree boscate che assolvono alla duplice funzione ambientale ma anche produttiva. Se ne parlerà, anche in termini di aggiornamento degli operatori dell’informazione nella serata di formazione che avrà luogo venerdì 24 febbraio 2023 (dalle ore 18.30) al Circolo di Campagna di Arzerello a Piove di Sacco (Pd), iniziativa organizzata da ARGAV in collaborazione con la rete delle Comunità Locali Wigwam del Veneto.

Un tempo la pianura padano-veneta era coperta da un’immensa foresta solcata da fiumi ed intervallata da estese paludi. Dopo millenni di alterne fasi di distruzione e di recupero, di tale foresta oggi non restano che pochi, sparsi lembi. Fortunatamente, da qualche anno si assiste alla realizzazione di numerosi progetti di ricostruzione degli habitat forestali planiziali e ad una intensa attività vivaistica collegata.

Si tratterà di un corso di formazione per giornalisti, ma aperto al pubblico, promosso dall’Ordine dei Giornalisti del Veneto d’intesa col Sindacato Giornalisti Veneto e l’Associazione Regionale dei Giornalisti del Veneto e Trentino- Alto Adige (ARGAV).

All’incontro interverranno: Stefano Pellizzon, vicepresidente dell’Associazione Forestale di Pianura (La rinascita dei boschi di pianura: iniziative in corso); Federico Correale, direttore dei Centri e delle Aziende agricole di Veneto Agricoltura (Dal seme all’albero, l’attività vivaistica di Veneto Agricoltura per una forestazione sostenibile; coordina Renzo Michieletto, vicepresidente di ARGAV.

Per i giornalisti, le iscrizioni dovranno essere effettuate, attraverso la piattaforma https://www.formazionegiornalisti.it/, digitando come organizzatore “Ente Terzo Formatore” e quindi completando il filtro, scrivendo “Sindacato Giornalisti Veneto”. Il corso attribuirà 2 crediti formativi.

Nella seconda parte della serata, ad iniziare dalle ore 20.30, sarà la volta di alcune Comunità Locali Wigwam del Veneto che saranno rappresentate da alcuni produttori di eccellenza quali la Marco Bellavere Spa con le sue specialità dolciarie tipiche e Villa Bogdano 1880 con una selezione di etichette di vini dedicate alla rinascita del raro bosco di pianura. La cantina di Lison di Portogruaro non porterà solo i vini in degustazione ma sarà presente anche per testimoniare il suo ruolo nella continua custodia e salvaguardia della biodiversità all’interno delle sue vigne storiche e del bosco planiziale annesso riconosciuto Natura 2000. Una presenza questa che, nella serata, beneficerà del supporto del giornalista ed esperto di vini Gian Omar Bison.

Come di consueto, il “buon convivio” degli assaggi dei cibi e dei vini costì presentati, sarà preparato dallo staff del Circolo di Campagna Wigwam APS ospitante sotto la direzione del presidente Efrem Tassinato.

Non è previsto un costo di partecipazione ma solo essere in regola con le quote associative ad ARGAV e/o FNSI e all’Associazione Wigwam, con possibilità di rinnovo o nuova iscrizione da regolarizzare anche nell’occasione.

Partecipazione

L’accettazione di partecipanti sarà fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Info e prenotazioni: arzerello@wigwam.it WhatsApp +39 333 3938555

Info web

https://www.wigwam.it/2023/02/22/la-rinascita-dei-boschi-di-pianura-in-veneto-al-wigwam-di-arzerello-il-24-febbraio-2023/

https://www.facebook.com/groups/wigwamcircuit

Foto articolo da communicato stampa e da https://www.wigwam.it/2023/02/22/la-rinascita-dei-boschi-di-pianura-in-veneto-al-wigwam-di-arzerello-il-24-febbraio-2023/