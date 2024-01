Rio Carneval du Presina in notturna 2024

Rio Carneval du Presina ? 2024: Una Notte di Puro Spettacolo! Preparatevi per l’evento più scintillante e coinvolgente del 2024 – il Rio Carneval du Presina! Sabato 17 Febbraio, dalle 18:00 alle 23.30, la magia del carnevale prenderà vita nella notte, regalando un’esperienza indimenticabile per tutti.

Un Carnevale in notturna da non perdere

Il Rio Carneval du Presina è il carnevale in notturna più atteso del Veneto, pronto a trasformare la serata in un tripudio di colori, musica e divertimento. Preparatevi a immergervi in un mondo di maschere, balli e spettacoli che rendono questa notte davvero speciale.

Dettagli dell’evento:

Data: sabato 17 febbraio 2024

Orario: dalle 18 alle 23.30

dalle 18 alle 23.30 Costo: gratuito

Programma dell’Evento:

Ore 18: Apertura Stand Gastronomico Gustatevi una selezione di prelibatezze presso lo Stand Gastronomico che delizierà i vostri palati.

Ore 19.30: "I Veneziani sul Canal Grande" Un'emozionante esibizione che vi trasporterà nel cuore di Venezia, con ballerini che danzeranno sulle melodie suggestive del Canal Grande.

Ore 20.30: Sfilata Carri Allegorici Ammirate la creatività e la maestria di artisti locali che daranno vita a carri allegorici unici, colorati e straordinari.

Ore 21.30: Area Giovani – Evergreen Dj VXV e Voice Luca Valmo La serata raggiungerà l'apice con l'Area Giovani, dove il Dj Evergreen VXV e la voce di Luca Valmo vi faranno ballare al ritmo delle hit più calde.

Una notte di puro divertimento

L’ingresso è gratuito, quindi radunate gli amici e unitevi a noi per una serata indimenticabile. Lasciatevi trasportare dal fascino del Rio Carneval du Presina, dove ogni dettaglio è curato per regalare a tutti una notte di puro divertimento.

Siete pronti per la magia?

Questo evento è l’occasione perfetta per vivere il carnevale in modo unico e coinvolgente. Non perdete l’opportunità di essere parte di una notte che si preannuncia come la più spettacolare dell’anno. Siete pronti per la magia del Rio Carneval du Presina? Vi aspettiamo!

Info web

https://www.facebook.com/festeggiamenti.presina

https://www.facebook.com/propiazzola.it

https://www.propiazzola.it/event/rio-carneval-du-presina-%E2%88%99-2024/

Foto articolo da https://www.propiazzola.it/event/rio-carneval-du-presina-%E2%88%99-2024/ ?