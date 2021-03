"Riapre al pubblico FAI", ecco come visitare Villa dei Vescovi

Riapre al pubblico FAI - Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD).

Giovedì 4 e venerdì 5 marzo, dalle 10 alle 18, con orario continuato e ultimo ingresso alle ore 17, visita la "Finestra sui Colli Euganei", il più importante edificio prepalladiano del Veneto.

Scopri la Villa, la sua storia e la sua architettura, le sale affrescate da Lambert Sustris, immergiti nel suo brolo di 2 mila mq.

Ti aspettano una visita accompagnata da materiale multimediale (compreso nel prezzo del biglietto), un nuovo negozio con prodotti del territorio e a marchio FAI, e da venerdì anche il nostro Bistrot interno alla Villa sarà aperto al pubblico.

Abbiamo pensato per te una doppia modalità di visita:

- il biglietto standard per scoprire la Villa e il suo brolo.

- il biglietto parco per immergersi tra i vigneti e i marascheti che circondano la nostra Villa.

Venerdì, alle ore 11 e alle ore 15, sono in programma due visite guidate alla scoperta della Villa.

Villa dei Vescovi è un Bene del Fondo Ambiente Italiano dal 2005.

La cura e la valorizzazione di Villa dei Vescovi sono sostenute da Epta, azienda già vicina al FAI da molti anni e conosciuta sul territorio grazie ai suoi marchi Costan ed Eurocryor.

Come raggiungerci?

da Milano uscita A4 Grisignano di Zocco

da Venezia uscita A4 Padova Ovest

Prenota la tua visita su www.villadeivescovi.it (link disponibile da martedì 2 marzo).

Informazioni:

faivescovi@fondoambiente.it

049.9930473

Evento facebook https://www.facebook.com/events/124349512939578/