Riscoprire il borgo rurale di Vigonza: i dettagli del primo evento in programma

Il Comune propone una serie di eventi legati al Borgo rurale di Vigonza, il complesso di Piazza Zanella progettato negli anni Trenta del secolo scorso dall’Architetto Quirino De Giorgio.

Primo evento: “Il canto del futuro immaginario: un racconto per Vigonza”

Si partirà il prossimo 26 marzo con le visite guidate al Borgo stesso alle 10.30 e alle 18, seguite alle 21 da una novità assoluta: lo spettacolo al teatro comunale, che porta proprio il nome dell’Architetto Quirino De Giorgio, abbiamo commissionato ad un abile ricercatore di storie, il fiorentino Luca Scarlini drammaturgo e raccontatore d’arte, performer e scrittore. Lo spettacolo racconterà del Borgo Storico e del suo creatore, l’Architetto Quirino de Giorgio. Una narrazione che ci parlerà abilmente di un luogo, della sua memoria, del suo futuro non avvenuto, e del rimosso che lo ha colpito a lungo, tra le auto e i tir che sfilano di continuo sulla strada attigua.

Biglietti: www.liveticket.it - 10 euro intero; 8 euro ridotto - ingresso gratuito fino a 14 anni.

La mostra

Altro evento centrale è la mostra documentale “Vigonza: 1929-1939. Viaggio ai tempi del Borgo”, al Municipio dal 9 al 14 aprile. Un’occasione per esaminare i documenti e le immagini emerse dall’archivio comunale e da immagini che alcuni generosi privati hanno messo a disposizione per consentire un vero e proprio percorso nella vita dei vigontini negli anni trenta, che hanno portato alla costruzione del Borgo stesso. La ridefinizione urbanistica del paese, l’abbattimento dei casoni rurali, la composizione sociale e demografica della comunità, la vita quotidiana delle persone attraverso lettere e fotografie sono alcuni dei temi trattati dall’esposizione. Un’occasione per un viaggio nel tempo in cui Qurino De Giorgio realizzava il Borgo rurale.

È compito dell’Amministrazione rendere la grande piazza baricentrica al territorio e oltre ai mercati sviluppare le presenze delle botteghe, dell’area verde dove oltre ai giochi colorati dei bambini, si può passeggiare, sostare su panchine e sui prati all’ombra dei giovani alberi, scambiare i libri , e la frequentazione del Teatro comunale punto di forza della piazza.

Andremo anche scoprire nell’Archivio QdG quanta fantasia sapienza e visionarietà nel futuro - oggi nostro presente - Quirino De Giorgio con il suo spirito dei luoghi ha messo nel creare teatri, cinema, piazze , discoteche , ponti, ville e anche cimiteri monumentali.

Il pensiero che ci guida nelle proposte è che la valorizzazione del Borgo lega insieme il patrimonio storico e i valori di una comunità sia dei cittadini residenti che dei cittadini visitatori e rende possibile una memoria collettiva.

Il programma

Le visite guidate continueranno per cittadini e alunni delle nostre scuole fino ad ottobre.

È possibile consultare l’intero programma sul sito www.comune.vigonza.pd.it/ (nel canale tematico “cultura” ) iscriversi alla newsletter culturale settimanale e su fb alle pagine Città di Vigonza o Teatro Quirino de Giorgio Vigonza PD .

