Riscrivi la tua storia con un copione di successo

Conosci la saga di Harry Potter? Oppure la serie Trono di spade? Grazie ai tuoi personaggi preferiti, vivrai un'esperienza coinvolgente alla scoperta dell'eroe che c'è in te. Un viaggio appassionante perché nella tua vita tu possa scrivere la parola "Successo".

Sarah Reale - Psicologa e Coach con approccio narrativo. La sua esperienza ventennale in contesti sia privati che organizzativi consente un’efficacia dell’intervento nei vari ambiti personali e professionali. Avrai l’occasione in una modalità leggera e coinvolgente di analizzare le storie più conosciute per acquisire strumenti utili a:

Raccontarti in modo diverso nelle relazioni interpersonali

Divenire eroe protagonista della tua vita, personale e professionale

Riscrivere finali vincenti e di benessere con un'attenzione anche al linguaggio usato.

Modalità:

Imparerai come si diventa protagonisti di se stessi/e

Apprenderai la potenza delle metafore per affrontare le criticità della vita

Userai le immagini per comunicare le tue emozioni e i tuoi vissuti

L’esperienza in presenza si attiva con 6 persone iscritte.

DURATA: 2 ore dalle 10 alle 12

Sarah Reale - Psicologa e Coach con approccio narrativo

La sua esperienza ventennale in contesti sia privati che organizzativi consente un’efficacia dell’intervento nei vari ambiti personali e professionali.

Avrai l’occasione in una modalità leggera e coinvolgente di analizzare le storie più conosciute per acquisire strumenti utili a:

Raccontarti in modo diverso nelle relazioni interpersonali

Divenire eroe protagonista della tua vita, personale e professionale

Riscrivere finali vincenti e di benessere con un'attenzione anche al linguaggio usato.

Informazioni e contatti

Web: https://www.eventbrite.it/e/biglietti.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...