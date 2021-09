Rise festival 2021 al Parco degli Alpini

Prezzo non disponibile

L’organizzazione di promozione sociale Rilabo organizza un festival all’insegna della musica indipendente, della cultura e del divertimento.

Il Festival prevede concerti, eventi, aperitivi culturali, dj set e altre iniziative.

Appuntamento da venerdì 3 a domenica 12 settembre; lunedì 6 e martedì 7 settembre chiuso al Parco degli Alpini, via Capitello e via Due Palazzi - Padova.

Il programma completo è disponibile nella pagina Facebook del Rise Festival 2021.

Evento realizzato con il contributo del Comune di Padova nell’ambito del progetto “La città delle idee”.

Dettagli dall'evento FB

Ingresso ad offerta libera conisigliata

Per l'accesso al festival non è richiesto il green passa, sarà necessario esibirlo per accedere alla zona fronte palco appositamente transennata e dotata di 200 posti a sedere.

Parco degli Alpini, (Padova, zona Stadio Euganeo)

Parcheggio gratuito nelle aree appositamente adibite.

Rise Festival pensa all'ambiente!

Non introdurre vetro e lattine, sono difficili da smaltire e pericolosi; in tutta l'area della manifestazione troverai punti dedicati alla raccolta differenziata.

Usa la bicicletta! Il parco che ci ospita è collegato ai quartieri limitrofi da una comodissima pista ciclabile

Condividi la tua auto! Per consumare meno, spendere meno e non congestionare le vie di accesso alla zona

Rise Festival ama gli amici a 4 zampe!

Tu e il tuo cane siete i benvenuti, ricorda di tenerlo al guinzaglio e di non sporcare

Per informazioni

Rise festival

sito https://www.risefestival.it/

pagina Facebook www.facebook.com/risefestivalpadova

Info web

https://www.padovanet.it/evento/rise-festival-2021

https://www.facebook.com/events/1292988657785662

https://chesssifa.altervista.org/robe/rise-festival-2021-2021-09-03/

