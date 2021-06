"Risi del Veneto nella cucine del mondo" al Castello dei Da Peraga di Vigonza

Come nasce l'evento "Risi del Veneto nelle cucine del Mondo"? Dalla voglia di incontrare persone e culture diverse! Insieme scopriremo che i risi della Pianura Padana valorizzano le tipicità gastronomiche del territorio, e le cucine apparentemente lontane. Infatti, il riso veneto sarà protagonista anche dei piatti della cucina marocchina, spagnola, giapponese e thai che le associazioni provenienti da diversi Paesi prepareranno per il pubblico.

Domenica 4 luglio ti aspettiamo al Castello dei Da Peraga, per conoscer ancora più da vicino il riso, i prodotti tipici e le cucine del mondo. Per la partecipazione ad alcune experience e attività, è richiesta la prenotazione e un contributo minimo consigliato da versare in sede. Il netto del ricavato verrà donato al Centro Veneto Progetto Donna (Centro Antiviolenza di Padova).

Informazioni e contatti

Organizzato in collaborazione con Mitica Associazione Musicale e l'assessorato alla cultura della Città di Vigonza. Con il patrocinio della Provincia di Padova, La Vigna Biblioteca Internazionale, Camera di Commercio di Padova, Rete Eventi cultura, Associazione Italiana Turismo Enogastronomico.

Web: https://www.risidelveneto.it.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...