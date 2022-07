RIStyling: regione, università e imprese nel futuro, l'incontro di approfondimento al Bo

Quali sono i bisogni delle imprese del nostro territorio, le loro difficoltà, le sfide che dovranno affrontare nel prossimo futuro?

La Regione Veneto, le Università di Padova, Ca’Foscari, IUAV e Verona hanno attivato una efficace rete di ascolto del territorio nel suo necessario evolversi per affrontare nuove sfide, raccogliendo le necessità e le criticità sia attraverso percorsi di indagine sulle difficoltà e le aspettative tramite focus group e questionari on line, sia tramite il cosiddetto “processo di scoperta imprenditoriale” messo in campo dalla Regione.

I risultati di questo attento monitoraggio che mette insieme imprese, territorio, università e Regione saranno resi noti nel corso dell’incontro Dal processo RIStyling alla nuova Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Veneto che si terrà il prossimo 15 luglio nell’Aula Magna di Palazzo del Bo a Padova con inizio alle ore 10.

«Come previsto dall’Europa, ogni sette anni le regioni devono esprimere le nuove linee che definiscono la propria Strategia di Specializzazione Intelligente – spiega il prof. Luciano Gamberini, docente del Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova e referente del progetto -, che è lo strumento col quale le regioni ed i paesi membri dell’Unione europea devono individuare obiettivi, priorità e azioni in grado di massimizzare gli effetti degli investimenti in ricerca e innovazione, puntando a concentrare le risorse sugli ambiti di specializzazione caratteristici di ogni territorio.

Abbiamo intrapreso un percorso di condivisione continua tra gli attori territoriali, imprese, mondo della ricerca e Pubblica Amministrazione che ci ha portato a ridefinire le nuove soluzioni che accompagneranno il territorio nelle trasformazioni determinate dalle nuove sfide poste, per esempio, dagli obiettivi di sviluppo sostenibile e dalla digitalizzazione, tenendo conto dei nuovi scenari che impongono mutati approcci e modelli di sviluppo.»

L’evento, dopo i saluti istituzionali, vede l’intervento dell’Assessore allo Sviluppo economico, Energia, Legge speciale per Venezia Roberto Marcato che farà un focus sulle politiche di sviluppo della Regione Veneto, di Gordon Buhagiar (Direzione Generale Politica Regionale e Urbana della Commissione Europea), di Rita Steffanutto (Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia della Regione Veneto), di Santo Romano (Direttore dell’Area politiche economiche, Capitale umano e Programmazione comunitaria della Regione Veneto), e dei referenti del progetto dei diversi atenei coinvolti.

Al termine dell’incontro nell’Aula Magna, si accenderanno 12 schermi che racconteranno la storia dei progetti delle Reti Innovative Regionali, completati e in via di sviluppo, nel corso del ciclo di programmazione 2014-2020.

L’ingresso all’evento è aperto fino ad esaurimento dei posti previa iscrizione:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6TxRLCOBBNYS5jGqDGOoFvIXyscjLIt4KsG6Pbx4dU_IEpA/viewform

Programma completo in allegato e sul sito:

https://www.ristyling.it/