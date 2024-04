Risvegli 2024, la nuova edizione del festival all'Orto botanico di Padova

Dal 25 al 28 aprile, in occasione del festival, l'Orto botanico rimane eccezionalmente aperto dalle 9 alle 19

Quattro giornate di eventi, dal 25 al 28 aprile, raccolti in un ricco programma tra divulgazione scientifica e intrattenimento artistico. Risvegli mette al centro della nuova edizione uno dei più sorprendenti fenomeni della Natura, il fiore, in un percorso che trova le radici nella festa ideata dal prefetto Roberto de Visiani per festeggiare il terzo secolo dalla fondazione dell’Orto botanico.

Ad inaugurare il festival, giovedì 25 aprile, un evento di apertura unico: passeggiata guidata con le guide naturalistiche dell’Orto e assaggio a tema floreale in collaborazione con il Maestro Luigi Biasetto.

Incontri e conferenze invitano poi a conoscere il mondo dei fiori tra api e insetti impollinatori, cucina e alimentazione, profumi, ma anche cambiamenti climatici.

Moltissime le attività durante la giornata: incontri, teatro, esperienze e workshop per adulti, dalla cucina agli origami, dal profumo solido all'ikebana. Diverse anche le proposte per i più piccoli e le loro famiglie, con laboratori curiosi e performance teatrali divertenti. Ogni sera poi un diverso spettacolo, dal teatro con Massimo Polidoro, al quizzone scientifico per misurare la conoscenza di fiori, insetti e piante, oltre al concerto dell’Orchestra di Padova e del Veneto completo di dialogo su botanica e ornitologia.

Tanti appuntamenti, con turni di visite guidate a tema “fiori” tra l’Orto botanico, la biblioteca e l’erbario storico, attività a ciclo continuo e la possibilità di visitare le mostre e le installazioni che aprono giovedì 25 aprile.