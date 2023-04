"Risvegli" 2023, l'ottava edizione del festival all'orto botanico di Padova

Dal 28 aprile al 2 maggio, in occasione del festival, l'Orto botanico rimane eccezionalmente aperto dalle 9 alle 19

Quando Dal 28/04/2023 al 02/05/2023 Dal 28 aprile al 2 maggio, in occasione del festival, l'Orto botanico rimane eccezionalmente aperto dalle 9 alle 19

Cinque giornate di eventi tra scienza e arte, intrattenimento e informazione pensate per incuriosire, affascinare e far riflettere il pubblico di ogni età. Tante idee da curare e far germogliare, che affondano le radici nel cuore dell’Orto botanico più antico al mondo e crescono fino ad abbracciare il pianeta che ci ospita.

Ad aprire il festival, venerdì 28 aprile, la lecture del vincitore dello Stockholm Water Prize 2023 Andrea Rinaldo, seguita dallo spettacolo di e con Gabriele Vacis, Roberto Tarasco e gli attori di Potenziali Evocati Multimediali.

Incontri e conferenze portano a riflettere sul cibo del futuro, l'attualità degli erbari, gli esperimenti di Darwin botanico e il ruolo dei semi come custodi della biodiversità.

Moltissime le attività e gli spettacoli durante la giornata, con un’attenzione importante per le nuove generazioni: si può partecipare alle attività per famiglie presentandosi all’Orto botanico o prenotando i turni durante i quali i più piccoli possono, per esempio, realizzare una crema alla rosa o incontrare un botanico sbadato.

Ogni sera un diverso spettacolo, dall'esibizione dell'OPV con le danzatrici della compagnia Vertical Waves Project, al teatro di Fondazione AIDA, Mulino ad Arte e Babilonia Teatri, alla conclusione del festival con Massimo Polidoro e Telmo Pievani.

Il primo maggio sono previsti una dimostrazione di Tree Climbing e uno spettacolo di circo contemporaneo, che avvicina il pubblico ai temi dell’ecologia attraverso la leggerezza delle acrobazie.

Tanti appuntamenti, con turni di visite guidate, attività a ciclo continuo e la possibilità di visitare la mostra Alberi! e interagire con le installazioni di Sonus Horti, che vengono inaugurate sabato 22 aprile.

Dal 28 aprile al 2 maggio, in occasione del festival, l'Orto botanico rimane eccezionalmente aperto dalle 9 alle 19.

