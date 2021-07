Un weekend di eventi per bambini e famiglie all’Orto Botanico

L’importanza dell’accesso alle risorse idriche, la tutela della biodiversità, gli effetti dei cambiamenti climatici, l’impatto dell’uomo sul Pianeta: «Risvegli 2021», il festival che l’Università di Padova dedica alla curiosità e alla scienza e che si tiene all’Orto botanico, è l’occasione per indagare attraverso una ricca proposta di appuntamenti i temi della sostenibilità, dell’uso consapevole delle risorse naturali, dell’impegno al cambiamento che il Pianeta ci richiede.

Sabato 10 e domenica 11 luglio, a partire dalle 10.30, l’Orto botanico dedicherà gli appuntamenti della giornata a bambini e famiglie con laboratori, giochi a tema e uno spettacolo (domenica alle ore 18.00), dal titolo La regina dell’acqua, che invita a riflettere giocosamente sull’importanza di evitare lo spreco di una risorsa limitata così fondamentale per la nostra vita: l’acqua.

La partecipazione alle attività è su prenotazione ed è compresa nel biglietto d’ingresso all’Orto, ridotto a 5 euro a partire dalle ore 18. Restano valide le consuete gratuità. Con il biglietto di ingresso, fino alle 21, sarà anche possibile visitare l’Orto botanico.

Nel dettaglio le attività proposte per il fine settimana del 10-11 luglio:

Sabato 10 luglio

L'aria che arde – Ore 10.30, 16, 18.30

Laboratorio a cura di Pleiadi e Le Nuvole per Orto botanico

Cosa hanno in comune aria e fuoco? Sono due elementi compatibili fra loro? Un laboratorio volto alla scoperta della forza dell'aria e del fuoco, per comprendere la resistenza dell'aria e la sua importanza nel volo, ma anche la sua composizione, analizzando quali gas alimentano il fuoco e quali lo spengono. Un'attività divertente che accompagna ragazze e ragazzi nella scoperta di due elementi fondamentali per la vita sulla Terra.

La terra che scorre – Ore 10.30, 16, 18.30

Laboratorio a cura di Pleiadi e Le Nuvole per Orto botanico

C'è vita sottoterra? Quale animale vive nel suolo e ha un ruolo fondamentale per le piante? Che relazione c’è fra acqua e vegetali? In questa attività le giovani e i giovani partecipanti scopriranno i diversi strati del suolo e l'importanza dell'acqua in un suolo permeabile o impermeabile. Con l'uso dello stereomicroscopio sarà possibile analizzare alcune delle peculiarità dei lombrichi, fondamentali per la fertilizzazione del suolo, e scoprire come l'acqua trasporti i loro prodotti all'interno delle piante per la loro sopravvivenza.

Acqua, aria, fuoco e terra: i fantastici quattro – Ore 11.30 e 17.30

Science show a cura di Pleiadi e Le Nuvole per Orto botanico

Può l'acqua camminare su un filo? L’aria rompere un’asticella di legno? Il fuoco può cambiare colore? Si può racchiudere la potenza di un'eruzione vulcanica in una provetta? Se tutto ciò ti sembra impossibile, partecipa allo science show dedicato a questa e altre stranezze dei quattro elementi. Acqua, aria, fuoco e terra saranno gli ospiti d'onore di un divertente spettacolo, tra scoperta ed esperimenti.

Semindovini ti pianto! – Dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19

Attività continuativa a cura di Pleiadi e Le Nuvole per Orto botanico

Cocco o mandorla? Caffè o cicerchia? Macadamia o pistacchio? Un gioco entusiasmante alla scoperta dei semi del pianeta Terra! Grazie a un "indovina chi" riprodotto in grande scala le ragazze e i ragazzi potranno giocare e imparare a riconoscere i semi di tutto il mondo, scoprendo alcune loro peculiarità. Un gioco che porterà le giovani e i giovani partecipanti a una sfida di gruppo: che vinca il migliore!

Per partecipare al gioco non è richiesta la prenotazione.

Domenica 11 luglio

L’aria che arde – Ore 10.30, 16, 17

Laboratorio a cura di Pleiadi e Le Nuvole per Orto botanico

La terra che scorre – Ore 10.30, 16, 17

Laboratorio a cura di Pleiadi e Le Nuvole per Orto botanico

Acqua, aria, fuoco e terra: i fantastici quattro – Ore 11.30

Science show a cura di Pleiadi e Le Nuvole per Orto botanico

La regina dell'acqua – Ore 18

Spettacolo a cura del Gruppo Gli Alcuni

A partire dalla fiaba di Andersen “La Regina della neve” il Gruppo Gli Alcuni porta in scena La regina dell’acqua. Uno spettacolo per bambini che invita a riflettere giocosamente sull’importanza di evitare lo spreco di una risorsa limitata così fondamentale per la nostra vita: l’acqua.

Semindovini ti pianto! – Dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19

Attività continuativa a cura di Pleiadi e Le Nuvole per Orto botanico

Per partecipare al gioco non è richiesta la prenotazione.

