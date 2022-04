Risvegli 2022 "Libera la natura": tutto il programma all'Orto botanico

Torna l’atteso appuntamento in Orto botanico con Risvegli, il festival che l’Università di Padova dedica alla curiosità e alla scienza: un ampio cartellone di ospiti italiani e internazionali che rende omaggio alla natura e ci invita a riflettere, in un alternarsi di intrattenimento e informazione, sul nostro ruolo nella sua salvaguardia.

Libera la Natura

Dopo due edizioni caratterizzate da incontri online ed eventi all’aperto nel corso della stagione estiva che tenevano conto dei limiti imposti dalla pandemia, nel 2022 la manifestazione ritorna ad essere, come da tradizione, in piena primavera per celebrare insieme al pubblico il risveglio della natura. Il filo conduttore di questa settima edizione, Libera la Natura, è un invito a ritornare a vivere pienamente il mondo che ci circonda, alla luce però di una nuova consapevolezza: quella che siamo un’identità plurale, le cui scelte rispetto a grandi temi quali la produzione di energia, il consumo di suolo, la mobilità, lo smaltimento dei rifiuti, l’utilizzo delle risorse naturali, si ripercuotono necessariamente su tutta la biosfera.

Gli 800 anni dell'Università di Padova

Il festival di quest’anno si ricollega alle celebrazioni per l’ottocentenario dell’Università di Padova (1222-2022), sviluppate in quattro percorsi (Libera le Idee, Libera la Scienza, Libera la Natura e Libera le Arti) che si dipartono idealmente dal motto dell’Ateneo Universa Universis Patavina Libertas per ribadire il principio fondamentale della libertà in tutti gli ambiti e al contempo stimolare la riflessione attorno alle sue diverse declinazioni.

La primavera scientifica

L’Orto Botanico di Padova continua a riscuotere grande successo di pubblico: da febbraio a oggi si registrano 41.447 presenze; in particolare nelle scorse festività di Pasqua sono stati 7.039 i visitatori, un risultato superiore a quello del 2019 per quanto riguarda il week end di Pasqua e un ottimo auspicio per l’avvio del Grand Tour delle Scienze dal prossimo 21 maggio, il biglietto unico che in occasione dell’Ottocentenario unisce Orto botanico, Palazzo Bo, Sala dei Giganti, museo di Scienze Archeologiche al Liviano, museo di Geografia, Museo di Storia della Fisica Poleni, Museo di Macchine Bernardi. Nel frattempo dal 22 aprile all’8 maggio è Risvegli il festival dell’Orto botanico di Padova ad aprire la primavera scientifica dell’Università di Padova (https://www.ortobotanicopd.it/it/risvegli-2022#)

Tre fine settimana

Gli appuntamenti di Risvegli 2022 si articolano in tre fine settimana consecutivi (22-24 aprile, 29 aprile-1° maggio, 6-8 maggio), proponendo concerti, spettacoli, laboratori, conferenze, visite guidate e molte altre attività rivolte ad un pubblico ampio ed eterogeneo, accomunato dal desiderio di imparare ad osservare con occhi nuovi le infinite relazioni tra gli esseri viventi.

La Giornata mondiale della Terra

La Giornata mondiale della Terra , venerdì 22 aprile, sarà la cornice dell’evento di anteprima del festival, la Green-chiesta, intervista-spettacolo ad impatto zero grazie all’innovativo “Teatro a pedali” di Mulino ad Arte, un’esperienza divertente e coinvolgente che verrà trasmessa in diretta su RAI Play. Nella stessa giornata sono previste anche visite guidate gratuite alle ore 15, 16 e 17.

Anche oltre l'Orto botanico

Il festival Risvegli valica i confini dell’Orto : un’assoluta novità rispetto alle edizioni precedenti è rappresentata dall’escursione ad Arte Sella, nei maestosi boschi presso Borgo Valsugana (TN). Accompagnati dalle guide dell’Orto botanico e di Arte Sella, i partecipanti saranno coinvolti, domenica 24 aprile, in una passeggiata che dalle opere d’arte di Villa Strobele, attraverso le bellezze naturalistiche del nuovo percorso Montura (lungo 4 km e adatto a tutte le età), giungerà a Malga Costa per una visita guidata speciale, tra arte e natura.

Il programma

Il programma di Risvegli 2022 propone un ricco cartellone di eventi diurni e serali in cui poesia, musica, teatro, letteratura provano a raccontare i diversi aspetti del nostro rapporto con il pianeta. Tra questi, il conferenza-spettacolo del gruppo torinese Eugenio in Via di Gioia in dialogo con il giornalista scientifico Andrea Vico sul tema della sostenibilità, la serata ispirata al mito di Demetra con Lucilla Giagnoni, Alessio Torino e Cristina Dell’Acqua in collaborazione con Contrasto, gli spettacoli teatrali di Mulino ad Arte con Ugo Dighero e di TeatrO dell’Orsa, il contest di poesia animato da Lorenzo Maragoni, artista, performer e campione italiano 2021 di Poetry Slam. Per i più piccoli e le loro famiglie, il laboratorio-gioco ispirato ad Amicizie nell’Orto, l’ultimo libro di Editoriale Scienza pubblicato in collaborazione con l’Orto botanico, e gli spettacoli teatrali di Fondazione AIDA, Alcantara Teatro, NoveTeatro, INTI.

Nell’ambito degli incontri di divulgazione scientifica , esperti italiani e internazionali cercheranno di rispondere a grandi quesiti sulla natura e l’ambiente. Interverranno l’etologa Emmanuelle Pouydebat, la giornalista scientifica Francesca Buoninconti, i biologi Paola Bonfante e Mauro Mandrioli, la veterinaria Claudia Gili, i botanici Renato Bruni e Manlio Speciale, i fisici Antonello Pasini e Piero Martin, il geografo Franco Farinelli.

Per tutta la durata del festival, l’Orto botanico ospiterà anche originali creazioni artistiche . Nel foyer dell’auditorium sarà possibile visitare la mostra Insetti GIGANTI proposta da Le macchine effimere, una selezione di modelli di insetti realizzati in resina dallo scultore bolognese Lorenzo Possenti le cui opere, presenti anche nel percorso di visita delle serre del Giardino della biodiversità, possono essere apprezzate nei musei di tutto il mondo. Nella serra arida troverà spazio l’installazione interattiva Corallo Sonoro a cura di Rocco Papia e International Sonic Reuse ArtWorkShop, con il contributo di Culturara/Casa della Cultura Italo Calvino, che permette di esplorare il paesaggio sonoro marino in modalità multisensoriale attraverso il riuso creativo dei rifiuti.

Dal 29 aprile al 1° maggio, infine, l’artista italiano Egeon realizzerà dal vivo, con il coinvolgimento del pubblico di Risvegli, un’opera murale ispirata al tema Libera la natura.

Ospiti speciali

Ospiti speciali di Risvegli 2022 saranno il MUSE - Museo delle Scienze di Trento e il Parco Natura Viva di Bussolengo (VR) con Fondazione A.R.C.A., che proporranno divertenti attività legate al mondo animale e alla produzione di energia elettrica. Sarà inoltre presente il MAcA - Museo A come ambiente di Torino con laboratori ed esperimenti sulla sostenibilità ambientale.

Attività ludico-didattiche

I due fine settimana del 30 aprile-1 maggio e 7-8 maggio saranno animati dalle originali attività ludico-didattiche di Pleiadi e Le Nuvole per Orto botanico, dedicate ai visitatori più giovani e alle loro famiglie: tante proposte laboratoriali e un’originale caccia al tesoro per imparare ad osservare la natura, indagare i suoi meccanismi e rappresentarla attraverso l’espressione artistica.

Visite guidate

Dal 30 aprile all’8 maggio sarà inoltre possibile partecipare gratuitamente alle visite guidate dell’Orto botanico, dal martedì al venerdì alle ore 17 e, nel fine settimana, in cinque diversi orari nell’arco della giornata. Esperte guide naturalistiche condurranno i visitatori alla scoperta degli spazi dell’hortus cinctus e del Giardino della biodiversità, tra i colori e i profumi della primavera.

Ultimo appuntamento

La conclusione del festival, domenica 8 maggio, è affidata alle insolite note della Vegetable Orchestra di Vienna, un ensemble di musicisti provenienti da varie esperienze artistiche che suonerà incredibili strumenti musicali realizzati a partire da frutta e verdure fresche (chitarre di sedano, flauti di carota, tamburi di zucca…), ricavandone sonorità che spaziano dal free jazz, al dub, all’elettronica sperimentale.

Risvegli 2022 è un’iniziativa 800anniunipd, il cartellone di eventi realizzato con il contributo di Fondazione Cariparo e Camera di Commercio di Padova, main sponsor Eurointerim S.p.A.

Informazioni

Il programma completo del festival e tutte le informazioni sulle modalità di prenotazione, i biglietti d’ingresso e i biglietti speciali Risvegli sono consultabili su: https://www.ortobotanicopd.it/it/risvegli-2022

Le prenotazioni per le attività sono disponibili partire dal:

13 aprile per gli eventi del primo fine settimana ( 22-24 aprile )

per gli eventi del primo fine settimana ( ) 21 aprile per tutti gli altri eventi (29 aprile-1 maggio e 6-8 maggio)

