Risvegli 2021 - "Il nostro cambiamento, un impegno per il Pianeta": tutto il programma all'Orto botanico

Da martedì 22 giugno torna l’appuntamento con Risvegli, il festival che l’Università di Padova dedica alla curiosità e alla scienza e che negli ultimi anni ha visto la presenza di decine di migliaia di persone e tantissimi ospiti, tra artisti e scienziati della scena nazionale e internazionale.

Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno gli appuntamenti di Risvegli accompagneranno il pubblico per l’intera stagione estiva, da giugno a ottobre, e si terranno all’aperto, nei luoghi più suggestivi dell’Orto botanico, in un alternarsi di scienza e arte, spettacolo e informazione.

Risvegli 2021 è l’occasione per indagare, attraverso un cartellone variegato di proposte, i temi della sostenibilità, dell’uso consapevole delle risorse naturali, dell’impegno al cambiamento che il Pianeta ci richiede, da sempre cari all’Orto botanico e al festival, raccontati quest’anno dal titolo della manifestazione “Il nostro cambiamento, un impegno per il Pianeta”.

Ad aprire il programma del festival, martedì 22 giugno, sarà Terra, il monologo dell’attrice e autrice Lucilla Giagnoni che porterà in scena una riflessione sui temi del rispetto e dell’attenzione per la vita, dell’integrità ecologica, della giustizia economica e sociale.

Si proseguirà poi con attività per famiglie, con uno spettacolo di danza site specific in collaborazione con OperaEstate Festival, con i concerti dell’Orchestra di Padova e del Veneto e della ORT - Orquesta ReuSónica Trio e con una nuova rassegna di incontri in collaborazione con “Il Bo Live”, il magazine dell’Università di Padova: una serie di conversazioni di cui saranno protagonisti, tra gli altri, Marirosa Iannelli, presidente del Water Grabbing Observatory, il giornalista e geografo Emanuele Bompan, la giornalista scientifica e naturalista Francesca Buoninconti, l’esperto di conservazione delle specie e degli habitat terrestri Lorenzo Ciccarese, il geografo Mauro Varotto e il filosofo della scienza Telmo Pievani.

Da luglio si aggiungerà al programma del festival la mostra fotografica Planet Book. La mostra, con una selezione degli scatti più significativi inseriti nel progetto editoriale Planet Book, nato dalla collaborazione tra l’Università di Padova e la casa editrice Contrasto, in cui suggestive fotografie d’autore dedicate all’emergenza climatica sono raccontate dagli studenti dell’Ateneo patavino.

Acqua, aria, terra, fuoco sono gli elementi naturali, a cui se ne aggiunge un quinto – l’uomo, che strutturano il progetto editoriale e che trovano il proprio spazio di approfondimento nella programmazione del festival, i cui appuntamenti continuano per tutta l’estate.

La manifestazione è realizzata con il contributo della Fondazione Cariparo.

Le modalità e le tariffe di ingresso

La partecipazione alle iniziative del festival è compresa nel biglietto di ingresso all’Orto, che sarà ridotto in alcune fasce orarie serali, secondo il programma consultabile su https://www.ortobotanicopd.it . Restano valide le consuete gratuità.

Il biglietto di ingresso consentirà la visita all'Orto botanico e la partecipazione alle attività previste per la giornata.

La partecipazione alle attività sarà possibile solo su prenotazione.

Le attività verranno realizzate nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione anti Covid-19 previste dalle normative vigenti a livello nazionale e dai protocolli dell’Università.

Il cartellone

(Gli appuntamenti di agosto, settembre e ottobre saranno comunicati nelle prossime settimane)

22 giugno, ore 21

Terra. Spettacolo teatrale di e con Lucilla Giagnoni

Lucilla Giagnoni, attrice e autrice teatrale, mette in scena il suo monologo Terra, una riflessione teatrale intorno ai temi proposti dalla Carta della Terra. Il rispetto e l’attenzione per la vita, l’integrità ecologica, la giustizia economica e sociale, la democrazia, la non violenza e la pace in uno spettacolo che ancor più risuona sulla scena dell’Orto botanico in apertura del festival quest’anno dedicato al nostro Pianeta.

1 luglio, ore 19

L’acqua, una risorsa in pericolo. Conversazione con Marirosa Iannelli, Emanuele Bompan e Mattia Sopelsa

Marirosa Iannelli, progettista ambientale specializzata in cooperazione internazionale, water management e comunicazione, ed Emanuele Bompan, giornalista e geografo, protagonisti di una conversazione all’aperto sul tema dell’acqua, a partire dal progetto Water Grabbing Observatory, la cui esperienza di ricerca, divulgazione e advocacy è confluita anche nel saggio Water Grabbing. Le guerre nascoste per l’acqua nel XXI secolo.

Dialoga con loro il giornalista Mattia Sopelsa de Il Bo Live.

7 luglio, ore 19

In molti e diversi, è meglio. Conversazione con Francesca Buoninconti, Lorenzo Ciccarese e Elisabetta Tola

Francesca Buoninconti, naturalista e giornalista scientifica, sul podio al Premio Galileo 2020 con il saggio Senza confini, e Lorenzo Ciccarese, esperto di conservazione delle specie e degli habitat terrestri presso ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) dialogano sull’importanza di preservare la biodiversità animale e vegetale per la salvaguardia del Pianeta. Coordina Elisabetta Tola, giornalista scientifica e caporedattrice de Il Bo Live.

10 e 11 luglio, tutto il giorno

Laboratori e giochi a cura di Pleiadi per Orto botanico

Due giornate di attività, laboratori e giochi sui temi della scienza, della natura e dell’ecologia per i più piccoli e le loro famiglie realizzati dall’Orto botanico in collaborazione con Pleiaidi.

11 luglio, ore 18

La regina dell’acqua. Spettacolo per famiglie a cura del Gruppo Gli Alcuni

A partire dalla fiaba di Andersen “La Regina della neve” il Gruppo Gli Alcuni porta in scena La regina dell’acqua. Uno spettacolo per bambini che invita a riflettere giocosamente sull’importanza di evitare lo spreco di una risorsa limitata così fondamentale per la nostra vita: l’acqua.

14 luglio, ore 19

Viaggio nell’Italia dell’Antropocene. Conversazione con Telmo Pievani e Mauro Varotto

Il filosofo della scienza Telmo Pievani e il geografo Mauro Varotto dialogano sui temi del loro libro Viaggio nell’Italia dell’Antropocene. Un dialogo a due voci che ci accompagna nel 2786, alla scoperta di come sarà il nostro Paese se non attueremo le giuste misure per limitare il nostro impatto sulla salute del Pianeta. Un racconto distopico, con approfondimenti scientifici, per una geografia visionaria del nostro futuro.

18 luglio, ore 11-16-17-18

Ossigeno/Coexistence. Spettacolo di danza a cura di OperaEstate Festival

L’Orto botanico collabora nuovamente con OperaEstate Festival per una nuova performance site specific, individuale e condivisa, nella quale spettatrici/spettatori e artiste abitano la stessa natura e la stessa aria e si mettono in dialogo con esse attivando tutti i propri sensi. Come può l’azione del respirare creare un senso di coesistenza tra corpo e movimento? La performance, che verrà adeguata alle condizioni atmosferiche e realizzata anche in caso di pioggia, è affidata a quattro giovani danzAutrici: Vittoria Caneva, Anna Grigiante, Ilaria Marcolin, Elena Sgarbossa.

23 luglio, ore 21

ORT - Orquesta ReuSónica Trio in concerto. Spettacolo musicale

Un trio che porta in scena musica, ecologia e creatività. Strumenti costruiti con materiali e oggetti d’uso comune per un concerto world-jazz che fa riflettere anche su rifiuti e iperconsumo.

28 luglio, ore 5.45

Idillio all’alba. Concerto di OPV - Orchestra di Padova e del Veneto. Spettacolo musicale

L’OPV diretta da Marco Angius eseguirà, all’alba, l’Idillio di Sigfrido di Wagner. Questo brano, uno dei simboli del naturalismo musicale, racchiude tutti gli elementi della natura che vengono qui fusi e restituiti in un flusso sonoro inarrestabile: l’acqua del fiume Reno, i richiami della foresta, la memoria del fuoco delle valchirie. Tutto concorre ad aprire il suono al mondo e la forma musicale diventa essa stessa natura rivelata. Un risveglio in musica che dialoga con il fascino inconsueto dell’Orto botanico alle prime luci del giorno.

