Ritanna Armeni a Padova con “Il secondo piano”, la storia di un convento di suore che salvò famiglie ebree dai nazisti

Venerdì 10 marzo alle ore 20.30 la scrittrice e giornalista Ritanna Armeni presenterà al teatro Don Bosco di Padova il suo ultimo acclamato romanzo, Il secondo piano (Ponte alle Grazie) storia vera di un convento di suore francescane che durante l’occupazione nazista nascosero nella periferia della Capitale tre famiglie ebree scampate al rastrellamento del Ghetto di Roma del 16 ottobre 1943.

Al teatro Don Bosco di via Camillo de Lellis interverranno oltre all’autrice Suor Bruna Calgaro, storica, Sabina Fadel (caporedattrice del Messaggero di Sant’Antonio) e Ilaria Durigon, proprietaria e animatrice della Libreria delle Donne di Padova.

‘Il secondo piano’ vuole mettere in luce il coraggio di un pugno di suore che, senza precise indicazioni delle gerarchie vaticane, decisero di ospitare segretamente degli ebrei mettendo a rischio la propria vita, specialmente quando dei soldati tedeschi chiesero e ottennero dalla badessa il permesso di utilizzare una parte dello stesso convento per trasformarlo in una infermeria. La coabitazione straordinaria delle religiose con i perseguitati e l’esercito nemico diventa una storia eccezionale, colma di carità e spirito di accoglienza.

Per Ritanna Armeni, non credente, il romanzo è anche la scoperta del mondo delle suore. In una intervista l’autrice ha definito le religiose ‘vere femministe’ in quanto riescono spesso a autodeterminare le proprie azioni proprio come fecero le protagoniste della vicenda.

