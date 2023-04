"Ritorno alla terra. Le nuove generazioni al servizio del pianeta", l'incontro all'Abbazia di Praglia

Agricoltura, impresa e futuro si incontrano a Praglia (PD), giovedì 20 aprile alle ore 17, per l'evento dal titolo Ritorno alla terra. Le nuove generazioni al servizio del pianeta.

L’incontro è organizzato e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e da Filiera Futura, associazione nata nel 2020 per innovare e promuovere il settore agroalimentare in Italia.

Giovedì 20 aprile 2023 / ore 17

Abbazia di Praglia - Centro Congressi

Via Abbazia di Praglia 16 - Teolo (PD)

I dati parlano chiaro: sono sempre di più i giovani under 35 che stanno tornando alla terra. I dati evidenziano anche le conseguenze della crisi climatica e dei sistemi agroalimentari e produttivi intensivi e il loro impatto sugli ecosistemi, sulla biodiversità e sulla natura.

E se fosse proprio la tutela e la migliore gestione della terra a essere una preziosa fonte di insegnamento e la chiave per la soluzione?

Nell'incontro si cercheranno risposte a questa domanda, insieme a esperti in materia, giovani agricoltori, imprenditori e imprenditrici che hanno fatto della responsabilità d’impresa il loro tratto distintivo. Sarà questa la via per trovare un rinnovato equilibrio tra essere umano, agricoltura, natura e pianeta, volto alla creazione e alla messa in campo di un nuovo modello di sviluppo sostenibile?

