“Ritratti incrociati”, il concerto per Rai 5 dell’OPV alla Sala dei Giganti

Con il titolo Ritratti incrociati, l’Orchestra di Padova e del Veneto annuncia la seconda serie di Migrazioni, il progetto ideato dal Direttore musicale e artistico OPV Marco Angius destinato al palinsesto di Rai 5.

Due nuovi appuntamenti musicali che si terranno nella Sala dei Giganti al Liviano di Padova per una nuova occasione di approfondimento. Nella seconda serie di Migrazioni, infatti, una determinata composizione viaggerà tra diverse epoche e stili, passando da uno strumento solista, il pianoforte, alla sua dimensione sinfonica orchestrale. Un’operazione necessaria a rivelare come il passato possa essere reinventato nelle mani di un altro artista più lontano nel tempo, grazie alla presenza di due giovani e affermati pianisti, Leonora Armellini e Alessandro Taverna, insieme a tre divulgatori: Stefano Catucci, Alessandro Zattarin e Fabio Nieder.

Sabato 15 gennaio alle ore 17.30 il pubblico del Liviano avrà così la possibilità di entrare nel mondo di Robert Schumann, con l’ascolto di quattro brani tratti dalla raccolta pianistica Carnaval op. 9 (1835), e parallelamente in quello di Ravel che nel 1914 orchestrò una selezione delle scene che animano l’opera del compositore romantico. Diretta da Marco Angius, l’esecuzione dell’Orchestra di Padova e del Veneto si stringerà attorno al ragionamento del relatore Alessandro Zattarin, e sarà intervallata all’ascolto dei brani originali di Schumann eseguiti per l’occasione dalla pianista Leonora Armellini.

Forte delle molteplici collaborazioni con OPV che hanno accompagnato l’inarrestabile crescita artistica della pianista padovana, Leonora Armellini si esibirà per la prima volta con l’Orchestra di Padova e del Veneto dopo la conquista del Quinto Premio all'ultima edizione del prestigioso Concorso Pianistico Internazionale “F. Chopin” di Varsavia, prima donna italiana ad aver scalato le vette della competizione considerata il vertice del pianismo mondiale.

Sabato 22 gennaio alle ore 17.30 sarà possibile assistere a un doppio confronto musicale attorno alla figura di Wolfgang Amadeus Mozart e di Edvard Grieg. Di Mozart si potranno ascoltare tre Sonate da chiesa (K 328, K 67 e K 336) contrapposta alla loro orchestrazione elaborata nel 1991 da Hans Werner Henze, tra i più grandi compositori del Novecento. Per l’occasione, insieme a OPV si esibirà l’organista Silvio Celeghin, musicista veneto la cui attività trova posto nella vasta produzione discografica, mentre Stefano Catucci, filosofo, musicologo e voce di Radio3 Rai, guiderà l’ascolto.

A seguire verrà interpretata una particolare elaborazione orchestrale di Fabio Nieder (1957), compositore triestino la cui visione musicale è stata consacrata dalle maggiori istituzioni al mondo quale voce tra le più originali sul piano internazionale, di quattro brani dei Pezzi lirici del compositore norvegese Edvard Grieg. L’appuntamento sarà condotto da Fabio Nieder stesso e sarà impreziosito dall’esecuzione pianistica di Alessandro Taverna. Indicato dalla critica come successore naturale del mito del pianoforte Arturo Benedetti Michelangeli, dopo essersi imposto a livello internazionale con il Concorso Pianistico di Leeds nel 2009, Alessandro Taverna continua a calcare i più importanti palcoscenici al mondo esibendosi in qualità di solista con le orchestre più prestigiose.

La registrazione dei concerti per la Rai

Entrambi gli appuntamenti di Ritratti incrociati verranno registrati per una successiva trasmissione destinata alle reti Rai – Radiotelevisione italiana.

