"Ritual", laboratorio di teatro presso Etnodramma

Teatro ad "altro rischio" è tutto ciò che mette in discussione il nostro sapore del mondo. La modalità con la quale ogni giorno sperimentiamo e interpretiamo il reale è strettamente legata alle nostre consuetudini e tradizioni. Il corpo non è una tra le tante cose: è il perno che rende possibile il mondo, inconcepibile senza la carne che ne fonda l'esistenza. Non abbiamo un corpo: siamo un corpo. Conoscere le chiavi per muoverci nel nostro universo di senso è obiettivo fondamentale del laboratorio "Ritual".

Attraverso una sperimentazione profonda dell'arte sensoriale e della capacità umana di costruire visioni del mondo, l'arte della performance si rivela così una tecnica straordinaria per entrare in stati non ordinari di coscienza. Una via che ci consente di decifrare i nostri sistemi simbolici e di ripensarli. Fuori dall'idea di un teatro-spettacolo, "Ritual" ci offre un'opportunità di affrontare i propri limiti, le proprie resistenze interne, i pregiudizi e i comportamenti obsoleti, le credenze e le semplicistiche abitudini che svuotano e inibiscono le nostre capacità di fare esperienza diretta.

Informazioni e contatti

Tutti i lunedì da gennaio a maggio 2022. Primo incontro lunedì 17 gennaio, dalle ore 20 alle ore 22.