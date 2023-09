"Ritual 2.0 - La via degli Dei", la rassegna di Rec.Itando acting Studio

In attesa dell’avvio delle rassegne previste per la stagione 2023/2024, il palco di Rec.Itando Acting Studio, scuola di recitazione di via Makallé 97/5 a Padova, si anima per la serata di sabato 30 settembre, ospitando un’anteprima assoluta messa in scena dalla compagnia M?l? Mundi Teatri. Il sipario si aprirà ben due volte: dopo il precoce sold-out dello spettacolo previsto per le 21.15, una prima rappresentazione dello spettacolo Ritual 2.0 - La via degli Dei si terrà alle ore 19.30, e vi è ancora disponibilità di biglietti per il primo spettacolo.

Con il termine “Ritual 2.0” si vuole identificare un’azione rituale/teatrale collettiva, il cui scopo è quello di coinvolgere gli spettatori in un caleidoscopio di iniziazioni ed immagini archetipiche e rituali e di rivivificare il senso del sacro rinnovando quel filo sottile che lega il visibile all’invisibile.

In un’epoca dove la sacralità e il rito hanno perso il loro significato originario, Ritual 2.0 si pone come obiettivo di risvegliare lo spettatore a tematiche extra-ordinarie come possibilità di consapevolezza trasformativa e di accompagnare lo spettatore in un’esperienza di portata iniziatica.

Rec.Itando Acting Studio, la scuola di recitazione teatrale e cinematografica ideata e diretta da Vittorio Attene, proviene da due stagioni veramente sorprendenti, con una serie di rassegne dedicate interamente al teatro che hanno registrato una frequenza di spettacoli sold-out davvero inaspettata, confermando una volta di più il fatto che i concetti di rappresentazione, recitazione e fantasia, in una parola il teatro, è per la cittadinanza una vera e propria necessità, che il pubblico non perde occasione di manifestare. Il nuovo teatro trova spazio all’interno della stessa scuola, in via Makallé 97 interno 5, e ha una capienza di 60 posti. Lo spettacolo comincerà alle ore 19.30, con replica alle ore 21.15 (posti esauriti) e richiederà al pubblico un contributo di 10 euro per singolo spettacolo.

La prenotazione è caldamente consigliata

Iscrizione diretta sul sito www.recitando.it

Per contatti, richieste e iscrizioni: segreteria@recitando.it

Foto articolo da comunicato stampa