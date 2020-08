XVI River film festival, rassegna-concorso di cinema indipendente sulle rive del Piovego al Portello

Il River Film Festival (RiFF) torna sulle rive del Piovego per il quattordicesimo anno e con i numerosi appuntamenti culturali che lo connotano. Unico lo scenario: la scalinata cinquecentesca di Porta Portello, dove la manifestazione si svolge.

Dall’1 al 20 settembre, Porta Portello diventerà il palcoscenico più qualificato in Italia per le migliori espressioni dello short cinema internazionale, offrendo a talenti emergenti una vetrina d’eccezione per promuovere al pubblico e agli addetti ai lavori le proprie opere.

Sarà, come sempre, un mese intenso e straordinario, in cui incontreremo storie, tecniche e persone diversissime fra loro, ma unite dall’idea che il cinema possa essere una spettacolare finestra spalancata sulla multiculturalità e sugli immaginari di tutto il mondo. Soprattutto in un luogo magico qual è Porta Portello, una delle antiche vie di accesso alla città di Padova, nel cuore di un quartiere che ancora resiste all’omologazione.

Programma

Virtual reality

6-13 settembre, ore 20 – 23

ARIPI Dmitri Voloshin / 2019 / Moldavia / 7 min.

VR FREE Milad Tangshir / 2019 / Italia / 10 min.

DAUGHTERS OF CHIBOK Joel Kachi Benson / 2019 / Nigeria / 11 min.

AFTER THE FALLOUT Sam Wolson and Dominic Nahr / 2019 / Svizzera-USA / 15 min.

LIFE-GIVER Petter Lindblad and Alexander Rönnberg / 2019 / Svezia / 12 min.

Sguardi italiani

7 settembre, ore 22 – 24

RONDINI Riccardo Petrillo / 2019 / Italia / 11 min.

LUNEDÌ Massimo Fallai / 2019 / Italia / 16 min.

YOURBNB Francesco Tasselli / 2019 / Italia / 30 min.

MATERIA CELESTE Andrea Gatopoulos / 2019 / Italia / 15 min.

NON PUO’- IT CAN’T BE Luca Vecchi / 2019 / Italia / 6 min.

IL NOSTRO TEMPO Veronica Spedicati / 2019 / Italia / 16 min.

THE MISSING TRAIT Riccardo Roan / 2019 / Italia / 9 min.

Queer shorts

8 settembre, ore 22 – 24

FROM GREY TO POSITHIVE Juan De La Mar Franco / 2019 / Colombia / 18 min.

LAC DAUMESNIL Thomas Devouge / 2019 / Francia / 19 min.

BLUE BOY Manuel Abramovich / 2019 / Germania / 19 min.

134 Sarah-Jane Drummey / 2019 / Irlanda / 12 min.

I AM MACKENZIE Artemis Anastasiadou / 2019 / USA / 20 min.

EXIT BEIRUT Eli Salameh / 2019 / Libano / 8 min.

WILD GRASS – AYRIK OTU Doğuş Minsin / 2019 / Turchia / 11 min.

Orizzonti Internazionali

9 settembre, ore 22 – 24

DANYA AND I Nadja Bobyleva / 2019 / Germania / 9 min.

SHELL Anna Ozar / 2019 / Russia / 14 min.

CHARON Alexander Maslov / 2019 / Russia / 15 min.

TOUCH Nir Berger / 2019 / Israele / 25 min.

TERRITORY Cedric Vella / 2019 / Malta / 13 min.

TO FEEL YOUR BROKEN ARMS Emilia Ruiz / 2019 / Spagna /14 min.

ANNA Dekel Berenson / 2019 / Ucraina / 15 min.

STOLPERSTEINE Reza Sam Mosadegh / 2019 / Germania / 13 min.

10 settembre, ore 22 – 24

ALINA Rami Kodeih / USA / 25 min.

THE FEAST OF THE GOAT Saeed Zamanian / 2019 / Iran / 12 min.

ECHO Tomasz Janczar / 2019 / Poland / 27 min.

SPANDEX Michael Kunov / 2019 / Danimarca / 23 min.

GOSAL Soheil Amirsharifi / Iran / 15 min.

WEEKEND Ario Motevaghe / 2019 / Iran / 7 min.

THE STAIN Shoresh Vakili / 2019 / Iran / 13 min.

11 settembre, ore 22 – 24

UN DÍA Annalisa Vozza /2019/ Colombia / 18 min.

SALON Zgjim Terziqi / 2019 / Kosovo / 14 min.

GOM Ali Navaeian / 2019 / Iran / 19 min.

DRAGON’S TAIL Saeed Keshavarz / 2019 / Iran / 18 min.

MEZZAGIORNATA Alice Rotiroti / 2020 / Italia / 20 min.

G.K. Inan Erbil / 2019 / Turchia / 20 min.

ORADA Zeynep Köprülü / 2019 / Turchia /17 min.

12 settembre, ore 22 – 24

THE VANDERER Julie Annlie / 2019 / Danimarca / 25 min.

REBIRTH / ÚJJÁSZÜLETÉS Linda Dombrovszky / 2019 / Ungheria / 12 min.

ANTILOPE Diego Murillo / 2019 / Venezuela / 14 min.

SOMEBODY AND NOBODY Joscha Douma / 2019 / Germania / 28 min.

THOSE BEAUTIFUL MOMENTS Vasily Chuprina / 2019 / Olanda / 14 min.

LETTERS TO GOD Yves Cohen / 2019 / Israel / 15 min.

CAPSULE-EXTINTOR Rodrigo Sopeña / 2019 / Spagna / 4 min.

13 settembre, ore 22 – 24

SIN LUGAR PARA EL DESCANSO Cristóbal J. López / 2019 / Cile / 15 min.

BANALITY Balázs Simonyi / 2019 / Ungheria / 12 min.

MILA Andreas Vakalios / 2019 / Grecia / 15 min.

ROCKOUT Alice Gadbled / 2019 / Belgio / 22 min.

FIGURANT Jan Vejnar / 2019 / Repubblica Ceca / 14 min.

SCARCITY Przemek Węgrzyn / 2019 / Islanda-Polonia / 14 min.

AS UP TO NOW / AHOGY EDDIG Katalin Moldovai / 2019 / Ungheria / 24 min.

Animazione

14 settembre, ore 22 – 24

DAUGHTER Daria Kashcheeva / 2019 / Repubblica Ceca / 15 min.

HELFER Anna Szöllősi / 2020 / Ungheria / 10 min.

LAH GAH / Cécile Brun / 2019 / Switzerland / 6 min.

LOST AND FOUND Shimon Engel, Ofer Winter / 2019 / Australia / 4 min.

RAIN Piotr Milczarek / 2019 / Polonia / 5 min.

CORRERE Nicholas Bertini / 2020 / Italia / 4 min.

PULSION Pedro Casavecchia / 2019 / Argentina / 7 min.

METAMORPHOSIS Juan Fran Jacinto, Carla Pereira / 2019 / Francia / 10 min.

HURLEVENT Frederic Doazan / 2019 / Francia / 6 min.

MONTAGNE Louise Cailliez / 2019 / Francia / 18 min.

SAIGON SUR MARNE Aude Ha Leplege / 2019 / Francia / 14 min.

GREYISH Eghbal Shirzaei / 2019 / Iran / 4 min.

15 settembre, 22 – 24

TELVE Elif Dokur / 2019 / Turchia / 4 min.

VERSO LE STELLE Antonello Piccione / 2019 / Italia / 8 min.

HESAR / GATE Farnaz Ohadi / 2020 / Canada / 5 min.

LAST SUPPER Piotr Dumała / 2019 / Polonia / 13 min.

FLY A KITE Martin Smatana / 2019 / Repubblica Ceca / 13 min.

OVERBOARD! Hynek Trojánek / 2019 / Repubblica Ceca / 10 min.

SH_T HAPPENS Dávid Tumpf / 2019 / Repubblica Ceca / 13 min.

GASTANKO Alex Posova / 2019 / Slovachia / 8 min.

ENTROPIA Flóra Anna Buda / 2019 / Ungheria / 10 min.

MATCHES Géza M. Tóth / 2019 / Ungheria / 11 min.

WILD BEASTS Marta Prokopová & Michal Blank / 2019 / Slovachia / 9 min.

TO THE DUSTY SEA Héloïse Ferlay / 2020 / Francia / 12 min.

Documentari

16 settembre, ore 22 – 24

BELIEF / Luca De Santis / 2019 / Italia / 26 min.

NEVER GIVE UP / Jonathan Schörnig / 2019 / Malta / 15 min.

I WISH I’M NOT PALESTINIAN / Feda Naser / 2019 / Palestina / 16 min.

AS VEZES QUE NÃO ESTOU LÁ / Dandara de Morais / 2019 / Brasile / 25 min.

ABOUT HAIR Josefina Lubojacki / 2019 / Repubblica Ceca / 17 min.

17 settembre, ore 22 – 24

THE MAGICIANS OF THE MERLIN MAGICAL SOCIETY Abdullai Adejumo / 2019 / UK / 28 min.

FINISH LINE Saeed Mayahy / 2019 / Iran / 12 min.

OUR TERRITORY Mathieu Volpe / 2019 / Belgio / 20 min.

ARCTIC CYRCUS / Gudmund Sand and Haakon Sand / 2020 / Norvegia / 25 min.

MAFFY’S JAZZ Deniz Yuksel Abalıoğlu / 2019 / Turchia / 30 min.

GELECEGIMIZIISTIYORUZ Atom Şaşkal / 2019 / Turchia / 13 min.

Scuole di cinema

18 settembre, ore 22 – 24

ALMA NEL BRANCO Agnese Làposi / 2019 / Svizzera / 25 min.

LA PETITE FOLIE Massimo Zannoni / 2019 / Inghilterra / 13 min.

ROUND 0 Sonia Ladidà Schiavone / 2019 / Islanda / 19 min.

BAMBILAND Danilo Stanimirović / 2019 / Serbia / 22 min.

BLUE REVERIE Siting Yang / 2019 / USA / 20 min.

DON’T BE A PUSSY Barbora Saxová / 2019 / Repubblica Ceca / 20 min.

THE WALLET Ravid Maimon / 2019 / Israele / 27 min.

19 settembre, ore 22 – 24

REVOLVO Francy Fabritz / 2019 / Germania / 8 min.

HIS CANNIBAL GRANNY Dessislava Nikolova-Besedin / 2019 / Bulgaria / 16 min.

LEGACY / ODKAZ Daniel Kazankov / 2019 / Slovachia / 21 min.

THE STAMP Lovro Mrđen / 2019 / Croazia / 19 min.

MEMORIES OF A STRANGER Tommaso Frangini / 2019 / USA / 14 min.

F FOR FREAKS Sabine Ehrl / 2019 / Germania / 30 min.

RABBITS Riley Sugars / 2019 / Australia

Evento speciale: cerimonia di premiazione

20 settembre, ore 20 – 23

Il River Film Festival conferma la sua continua crescita, annoverando in concorso film già presenti nei festival internazionali di prestigio come Cannes, Berlino, Venezia, Toronto e San Sebastian. Autorevole come di consueto è la giuria internazionale, composta da registi, sceneggiatori e produttori provenienti da Portogallo, Gran Bretagna e Italia.

Punti di forza della manifestazione sono gli stessi che le hanno permesso in questi tredici anni di affermarsi a livello internazionale come una delle principali vetrine di cinema indipendente: la location, la scalinata cinquecentesca e lo schermo galleggiante sul fiume Piovego, divenuto metafora di vita e libertà, non ultima la ricerca di nuovi linguaggi visivi e nuove esperienze cinematografiche da tutto il mondo.

Informazioni

Ingresso libero

Associazione Culturale Researching Movies

Via F. Marzolo 34 A - 35131 Padova

tel. 329 9331324

www.riverfilmfestival.org

https://www.facebook.com/riverfilmfestival/