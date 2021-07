XV River film festival, rassegna-concorso di cinema indipendente sulle rive del Piovego al Portello

Il River Film Festival (RiFF) torna sulle rive del Piovego per il quindicesimo anno e con i numerosi appuntamenti culturali che lo connotano. Dall'1 al 25 luglio, Porta Portello diventerà il palcoscenico più qualificato in Italia per le migliori espressioni dello short cinema internazionale, offrendo a talenti emergenti una vetrina d’eccezione per promuovere al pubblico e agli addetti ai lavori le proprie opere.

Lo schermo galleggiante sulle acque del ?ume Piovego, nella cala pluviale dell’antico porto medievale del Portello a Padova, è ormai un “marchio di fabbrica” riconosciuto e apprezzato: accompagnato da un crescente interesse ?n dal primo anno, nel 2021 il River Film Festival giunge alla sua quindicesima edizione con la consapevolezza e la maturità di un evento dalla forte connotazione culturale, sempre molto atteso dal pubblico con un eclettico e ricco programma dedicato delle nuove tendenze del cortometraggio internazionale.

RiFF è sostenuto dal Comune di Padova – Assessorato alla Cultura e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo supportato da un’importante rete di partenariato: Parlamento Europeo, Università di Padova, River College Virtual Reality, la7Gold, Radio Cooperativa, il Mattino di Padova, Sehstern Kommunication – Berlin, l’Associazione Progetto Portello e Comitato Mura di Padova.

Giovedì 1 luglio ore 21.30 – 24

Cerimonia di apertura – Evento speciale

RUNNING FOR THE REVOLUTION di Mark Craig | Regno Unito-Cuba , 2020 | 81 min.

Introduzione a cura di Emilio Della Chiesa

RIVER REMEMBRANCE

Venerdì 2 luglio

ore 21.30 – 22.30

AMICI E SOSTENITORI DEL FESTIVAL

CLAUDIA CALORE (Padova 1964 – 2020)

a cura di Riccardo Musacco

STEFANO VALLIN (Padova 1957 -2021)

ore 22.30 – 24 Omaggio

ESSERE DONNE di Cecilia Mangini (Mola di Bari, 1927 Roma, 2021) | Italia, 1965 | 29 min.

TOGETHER di Lorenza Mazzetti (Roma, 1927 – 2020) | Regno Unito, 1956 | 50 min.

Introduzione a cura di Romina Zanon

Sabato 3 luglio ore 21.30 – 24 Omaggio

LA PROPRIETÀ NON È PIÙ UN FURTO di Elio Petri / Italia 1973 / 206 min.

Gigi Proietti (Roma, 1940 – 2020), Flavio Bucci (Torino, 1947 – Fiumicino, 2020) e Daria Nicolodi (Firenze, 1950 – Roma, 2020).

Domenica 4 luglio ore 20 – 21.30 Omaggio

MARNIE di Alfred Hitchcock /| USA, 1964 | 129 min.

Sean Connery (Edimburgo, 1930 – Nassau, 2020).

INCONTRI E CONNESSIONI

Sabato 10 luglio ore 16 – 20 – Villa Dondi Dell’Orologio a Bosco di Rubano (PD)

RIVER COLLEGE VIRTUAL REALITY

SPATIAL AUDIO e POST PRODUCTION nella REALTA’ VIRTUALE

A cura di Massimiliano Borghesi

LE NUOVE TECNOLOGIE VIRTUALI: MATTERPORT 3D

A cura di Marco Molinari

Domenica 11 luglio ore 16 – 20 – Propileo di Porta Portello

UTENTI e DISTRIBUZIONE di contenuti VIRTUAL REALITY

A cura di Emilio Della Chiesa e Antonio Zanella

Sabato 24 luglio ore 21.30 – 24

Università degli Studi di Padova

FANTASIE IN MINIATURA

Pupazzi animati, cinema e musica: viaggio attorno ai ?lm di Ji?í Trnka

A cura di Marco Bellano

CONCORSO

REALTÀ VIRTUALE

Dal 8 al 12 luglio ore 20 – 23

LILY’S DAY Sina Dolati / Canada 2021 / 9 min.

BREAKING BREAD Cigdem Slankard / USA 2020 / 22 min.

MLK CONVERGENCE Uli Futschik, Joergen Geerds / USA 2021 / 10 min.

TEATRO SAN MATERNO, L’ESPRIT DU LIEU Arnaud Parel / Svizzera 2020 / 6 min.

AGUARIO Bela Paprena / Argentina 2021 / 3 min.

LIBER PARADISUS Elisa Zurlo / Italia 2021 / 3 min.

SGUARDI ITALIANI

Martedì 6 luglio ore 21.30 – 24

COME A MÌCONO Alessandro Porzio / Italia 2020 / 15 min.

IL PORTO E LA TEMPESTA Antonio Chiricò / Italia 2020 / 15 min.

TRES PASOS Antonello Matarazzo / Italia 2020 / 5 min.

STARDUST Antonio Andrisani / Italia 2020 / 15 min.

PRINCIPESSA Riccardo Fabrizi / Italia 2020 / 13 min.

SLOW Giovanni Boscolo, Daniele Nozzi / Italia 2020 / 11 min.

AMORE CANE Jordi Penner / Italia 2020 / 20 min.

LO STRUMENTO DELLA FAMA Jacopo Testone / Italia 2020 / 15 min.

Mercoledì 7 luglio ore 21.30 – 24

LE MOSCHE Edgardo Pistone / Italia 2020 / 15 min.

LA RELIQUIA Paolo Martini / Italia 2020 / 19 min.

LA CASA AL MARE Francesco Alino Guerra / Italia 2020 / 15 min.

IL GIOCO Alessandro Haber / Italia 2020 / 12 min.

IMPARARE DAL VENTO Federico Mazzarisi, So?a Rivolta / Italia 2020 / 9 min.

IL CONGEDO Edoardo Winspeare / Italia 2020 / 14 min.

IL BAMBINO CHE SARÀ CAVALIERE Gianmarco D’Agostino / Italia 2020 / 7 min.

IL TEMPO E I GIORNI Alessia Buiatti / Italia 2020 / 20 min.

Giovedì 8 luglio ore 21.30 – 24

ZHENG Giacomo Sebastiani / Italia 2020 / 25 min.

INVERNO Giulio Mastromauro / Italia 2020 / 16 min.

500 CALORIES Cristina Spina / Italia 2020 / 17 min.

FINIS TERRAE Tommaso Frangini / USA 2020 / 18 min.

L’ULTIMA HABANERA Carlo Costantino Licheri / Italia 2020 / 18 min.

FOR SALE Francesco Gabriele / UK 2020 / 15 min.

NUOVO CINEMA PARA-VIRUS Daniele Pignatelli / Italia 2020 / 6 min.

Venerdì 9 luglio ore 21.30 – 24

SOLA IN DISCESA Michele Bizzi & Claudia Di Lascia / Italia 2020 / 6 min.

LA PARTICELLA FANTASMA Giuseppe William Lombardo / Italia 2020 / 20 min.

BATACLAN Emanuele Aldrovandi / Italia 2020 / 15 min.

EURYDICE Domenico De Orsi / Italia 2020 / 19 min.

ASTREA Marco Testoni / Italia 2020 / 22 min.

FASE 3 Omar Nedjari / Italia 2020 / 20 min.

KLOD Giuseppe Marco Albano / Italia 2020 / 15 min.

ORIZZONTI INTERNAZIONALI

Sabato 10 luglio ore 21.30 – 24

WHITE EYE Tomer Shushan / Israele 2020 / 20 min.

GODOVSHCHINA Edina Umerova / Russia 2020 / 15 min.

40A, SERVICE PIERRICK Quentin Papapietro / Francia 2020 / 17 min.

HATE Humza Arshad / UK 2020 / 12 min.

BANDWIDTH Pat Battistini / USA 2021 / 5 min.

COPI André Gevaerd / Brasile 2020 / 19 min.

HALEH Jafar Mahyari / Iran 2021 / 13 min.

SIN ALIENTO Uxía Santiago / Spagna 2020 / 15 min.

Domenica 11 luglio ore 21.30 – 24

POUR ELSA Carmen Leroi / Francia 2020 / 30 min.

CALL ME WHEN YOU’RE DEAD Riccardo Tamburini / Spagna 2020 / 15 min.

LE TUEUR DU LAC MAUDIT Laurent Ardoint, Stephane Duprat / Francia 2020 / 15 min.

KARANTIN Aleksandr Khant / Russia 2020 / 14 min.

ANATIDAEPHOBIA Alon Newman / Israele 2020 / 7 min.

JUST LIKE WATER Manos Trianta?llakis / Grecia 2021 / 13 min.

ENTRE LES IMAGES Vito A. Rowlands / Belgio 2020 / 4 min.

LA PLAYITA Sonia Bertotti / Argentina 2020 / 13 min.

FROZEN OUT Hao Zhou / Cina 2021 / 5 min.

Lunedì 12 luglio ore 21.30 – 24

LAURA DENVER João Iglesias, Antonia Cattan / Brasile 2020 / 12 min.

VERZEIH MIR, VATER Jona Schlosser / Germania 2020 / 22 min.

GOSTA DE POESIA? Eduardo Mattos / Brasile 2020 / 15 min.

RAINBOW Aleksandar Vujovi? / Montenegro 2020 / 17 min.

DHULO Tathagata Ghosh / India 2020 / 25 min.

BAILANDO EN EL BARRO Omar Arteaga / Venezuela 2020 / 13 min.

DEFICIT ANIMA Jake Meniani / Francia 2021 / 11 min.

Martedì 13 luglio ore 21.30 – 24

ATTEMPT #1 Bryan Porter / USA 2020 / 5 min.

SIMPLE SENSE Mark Datuin / Canada 2020 / 5 min.

CINEMA MUDO Melo Viana / Brasile 2020 / 15 min.

WAIT A MOMENT Edris Naseri / Iran 2020 / 20 min.

THE MIDDLE Sohheil Soheili / Iran 2020 / 15 min.

PASS Elika Abdollahi / Iran 2020 / 10 min.

TODAY IS FRIDAY Mohammad Ahangar / Iran 2020 / 15 min.

TAZH BAZI Mehdi Mahaei / Iran 2021 / 25 min.

Mercoledì 14 luglio ore 21.30 – 24

DUALPA Mohammad Reza Moradi / Iran 2020 / 18 min.

GAZING Namira Ha?zi / Iran 2020 / 10 min.

AZHIR MOMTAD GHERMEZ Mohammad Ahmadinia / Iran 2020 / 12 min.

ZANG E TAFRIH Navid Nikkhah Azad / Iran 2020 / 12 min.

TALFIGH Mohammad Towrivarian / Iran 2020 / 15 min.

KHABMANDEGAN Farzaneh Ghaemi / Iran 2020 / 18 min.

LAB E MARZ Hossein Deirdar / Iran 2020 / 30 min.

ANIMAZIONE

Giovedì 15 luglio ore 21.30 – 24

SING ABOUT IT Christine Banna / USA 2021 / 4 min.

PANGÄA Markus Keim & Beate Hecher / Austria 2020 / 14 min.

SOLITAIRE Edoardo Natoli / Italia 2020 / 8 min.

VEVILOS GRAMMATA Andrea Maurizio Campo / Italia 2020 / 9 min.

S.A.D THE MOVIE Guilherme Gehr / Brasile 2020 / 9 min.

TUTTO IL 2020 IN UN CARTOON Daniele & Davide Ratti / Italia 2020 / 6 min.

EL NIÑO Y LA MONTAÑA Santiago Aguilera & Gabriel Monreal / Cile 2020 / 11 min.

UN COEUR D’OR Simon Filliot / Francia 2020 / 13 min.

MONSTER MASH Lai,Zi-Jing / Taiwan 2020 / 4 min.

CATCH YOUR HEART! Yang, Wan-Jing / Taiwan 2020 / 4 min.

MINE Hsu, Hwa-Chin, Chiou, Jing-Fen / Taiwan 2020 / 3 min.

SAD BEAUTY Arjan Brentjes / Olanda 2020 / 10 min.

RE-ANIMAL Rubén Garcerá Soto / Spagna 2020 / 13 min.

Venerdì 16 luglio ore 21.30 – 24

SOGNI AL CAMPO Magda Guidi & Mara Cerri / Italia 2020 / 10 min.

NAVOZANDE, LE MUSICIEN Reza Riahi / Francia 2020 / 15 min.

TRONA PINNACLES Mathilde Parquet / Francia 2020 / 13 min.

CÂNTEC DE LEAGÂN Paul Muresan / Romania 2020 / 4 min.

SKY SUN ,TILE SUN Ziba Arzhang / Iran 2020 / 6 min.

XULANEWE Hazhir As’adi / Iran 2020 / 7 min.

A LITTLE TOO MUCH Martina Scarpelli / Italia 2020 / 4 min.

CAREFUL Alice Saey / Francia 2020 / 4 min.

PALADINES Cyril Pedrosa / Francia 2020 / 4 min.

NAHANG-E SEFID Amir Mehran / Iran 2020 / 10 min.

SHIFT SIMMERS SLIPS Lars Nagler / Germania 2021 / 11 min.

HER SONG Éabha Bortolozzo, Jack Kirwan / Irlanda 2020 / 7 min.

DOCUMENTARI

Sabato 17 luglio ore 21.30 – 24

ED GRIME Margherita Boccali / Italia 2021 / 15 min.

KEMP-BARONTINI: DISEGNI E FOTOGRAFIE Cristiana Cerrini / Italia 2020 / 12 min.

TAVOLA Nikolas Grasso / Italia 2020 / 14 min.

HERITAGE OF MANKIND Davide Ludovisi / Italia 2021 / 8 min.

IO SOLO Paolo Bergese / Italia 2020 / 30 min.

THE STORYLESS LAND Mitra Roohimanesh / Iran 2020 / 35 min.

Domenica 18 luglio ore 21.30 – 24

RDZA Rafal Malecki / Polonia 2020 / 30 min.

SALVAGE Christopher Boulton / USA 2020 / 10 min.

WE’RE IN QUARANTINE E? Amanatidou / Grecia 2020 / 20 min.

A TRADICIONAL FAMILIA BRASILEIRA KATU Rodrigo Sena / Brasile 2020 / 25 min.

L’ASINO CHE VOLA Marco Piantoni / Italia 2020 / 20 min.

ZIR SEFR Kiumars Sarshar / Iran 2020 / 15 min.

SCUOLE DI CINEMA

Lunedì 19 luglio ore 21.30 – 24

SASHIMI Francesco Emmola / Svezia 2020 / 9 min.

BRÜCHE Andrea Cazzaniga / Germania 2020 / 19 min.

UNA COPPIA Davide Petrosino / Italia 2020 / 22 min.

LECHA DODI, COME MY BELOVED Daniele Di Nepi / Israele 2020 / 20 min.

TALAMANCA Davide Marino / UK 2020 / 23 min.

DAS BESTE ORCHESTER DER WELT Henning Backhaus / Austria 2020 / 14 min.

Martedì 20 luglio ore 21.30 – 24

DANZAMATTA Vanja Victor Kabir Tognola / Svizzera 2021 / 5 min.

VALENTE Gonçalo Ribeiro / Portogallo 2020 / 14 min.

WHERE THE LEAVES FALL Xin Alessandro Zheng / Italia 2020 / 16 min.

ISHMAEL Arian Sanati / Germania 2020 / 19 min.

L’ESSENCE Baptiste Chabot / Francia 2020 / 25 min.

QUEER SHORTS

Mercoledì 21 luglio ore 21.30 – 24

DIVIETO DI TRANSITO R oberto Cannavò / Italia 2020 / 15 min.

FIORI OSCURI, 30 Federico Medori / Italia 2020 / 20 min.

RÊUZA Loris Abrignani / Italia 2020 / 5 min.

UN VRAI MEC Dominique Preusse / Francia 2020 / 22 min.

GROOM. BRIDE. HERRING Dmitriy Endaltsev / Russia 2021/ 25min.

THE FAMILIAR Julian Quentin / Germania 2021 / 11 min.

Giovedì 22 luglio ore 21.30 – 24

SOLITUDE Fabio Grossi / Italia 2020 / 7 min.

THE LONELY PRINCE Shivin Grover, Sunny Grover / India 2020 / 15 min.

SPRING IN AUTUMN Ghasideh Golmakani / Iran 2020 / 8 min.

SPECCHIO Caterina Crescini / Italia 2020 / 15 min.

IRREVERSIBILE Matteo De Liberato / Italia 2020 / 12 min.

FABIU Stefan Langthaler / Austria 2020 / 30 min.

Venerdì 23 luglio ore 21.30 – 24

AMOR SANGUE DOR Magnum Borini / Brasile 2020 / 11 min.

EDEN Tavo Ruiz / Messico, Germania / 2021 / 15 min.

COMPLICATED Isak Kohaly / Israele 2020 / 22 min.

MADARKHANDEH Afshim Akhlaghi / Iran 2021 / 16 min.

MISSISSIPPI Anna-Katharina Schroeder / Germania 2020 / 27 min.

EROS TOUCH RITUAL Julian Martin / Svizzera 2020 / 8 min.

Sabato 24 luglio ore 21.30 – 24

Cerimonia di chiusura – Evento speciale

FANTASIE IN MINIATURA

Pupazzi animati, cinema e musica: viaggio attorno ai ?lm di Ji?í Trnka

A cura di Marco Bellano

Domenica 25 luglio ore 15 – 21

Cerimonia di premiazione

IL GOLDEN RIVER VERSO VENEZIA

ore 15 - Partenza dalla scalinata del Festival.

ore 17 - Sosta allo Squero di Dolo per un aperitivo alla Osteria al Cristo.

ore 18 - Inizio concerto Jazz. Ogni 15 minuti verrà presentato un premio con proiezione del ?lm premiato.

ore 20 -Fine concerto con ultima premiazione.

ore 21 -Arrivo a S. Marco con brindisi ?nale e chiusura Festival. Rientro a Padova in treno o autobus.

Evento gratuito su prenotazione scrivendo a cecilia.depasquale@river?lmfestival.org

Aperto a un massimo di 50 persone.

