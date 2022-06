XVI River film festival, la rassegna-concorso di cinema indipendente sulle rive del Piovego al Portello

Una finestra spalancata sulle nuove tendenze del cortometraggio internazionale. Lo schermo galleggiante sulle acque del fiume Piovego, a fianco della cinquecentesca Porta Ognissanti del Portello, è ormai un “marchio di fabbrica” riconosciuto e apprezzato. Accompagnato da un crescente interesse, nel 2022 il River Film Festival giunge alla sua sedicesima edizione con la consapevolezza e la maturità di un evento dalla forte connotazione culturale, sempre molto atteso dal pubblico.

RiFF e? sostenuto dal Comune di Padova - Assessorato alla Cultura e supportato da un’importante rete di partenariato: Parlamento Europeo, ECU Film Festival, HIT-Human Inspired Technology dell’Universita? di Padova, River College Virtual Reality, il Mattino di Padova, la7Gold, Radio Cooperativa, Sehstern Kommunication – Berlin.

RIVER FILM FESTIVAL – Scalinata fluviale di Porta Portello, dall’1 al 13 giugno 2022

Il programma generale è pressoché definitivo. Eventuali variazioni saranno comunicate in tempo utile attraverso i canali social e sul sito Internet www.riverfilmfestival.org, che è stato completamente rinnovato e dotato di nuove funzioni. Come tradizione, tutte le proiezioni prevedono l'accesso gratuito. La cerimonia di premiazione (“Il Golden River verso Venezia”) è fissata per domenica 26 giugno.

Sette saranno le categorie in competizione, la prima delle quali sarà anticipata nel corso delle tre giornate di River Educational: la sezione VR - Virtual Reality, la più coinvolgente e innovativa tecnologia cinematografica del momento, sarà infatti fruibile dal pubblico il 2, 3 e 7 maggio presso lo SPAZIO 35 al Centro culturale San Gaetano con orario 10-12,30 e 15-20. Protagoniste di questa sezione saranno non solo opere in VR a 360° di tipo immersivo, ma anche – per la prima volta a Padova – lavori interattivi in realtà aumentata.

Al Portello, dall’1 al 13 giugno, verranno invece proiettati i corti delle altre sei sezioni in concorso: Sguardi italiani, un viaggio nelle nuove tendenze del cinema corto nazionale (due serate, 1 e 2 giugno); Orizzonti internazionali, un melting pot di sguardi autoriali, con la presenza di autori sia russi sia ucraini (tre serate, dal 3 al 5 giugno); Documentari, suggestive testimonianze di vita create attraverso un’esaltante polifonia di poetiche narrative ed estetiche (6 e 7 giugno); Scuole di cinema, un'attenta selezione di opere prodotte da alcune delle università più rinomate al mondo (8 e 9 giugno); Queer Shorts, sezione dedicata al cinema di genere (10 e 11 giugno). Animazione, un mosaico di linguaggi e tecniche dalla stop-motion all'animazione disegnata, dalla computer grafica al rendering digitale (13 giugno).

Domenica 12 giugno una novità di questa edizione, una serata speciale dedicata ai Festival Europei e denominata EUROPEAN FESTIVAL IN FOCUS - MEET THE FESTIVALS MARKET PLACE. Diversi Festival, come l'International Festival of Ethnological Film di Belgrado e l'European Indepent Film Festival di Parigi, avranno infatti l'opportunita? di proiettare una selezione dei loro cortometraggi in concorso. Attraverso proiezioni, talk e Q&A, i direttori dei festival invitati discuteranno e presenteranno le loro realta?, per rafforzare la cooperazione e scambiare strategie, esperienze e know-how al fine di espandere la loro visibilita?. Grazie a questa rete, River Film Festival punta ad ampliare l'audience nel contesto europeo e a promuovere la specificita? del background culturale di diversi festival. La serata e? anche un'occasione fondamentale per i registi di incontrarsi e scambiare idee e conoscere diverse storie.

RIVER FILM FESTIVAL - PROGRAMMA GENERALE

SGUARDI ITALIANI

Mercoledì 1° giugno ore 22 - 24

ACQUA CHE SCORRE NON PORTA VELENO Letizia Zatti / 2021 / 10 min.

TUTÙ Lorenzo Tiberia / 2021 / 15 min.

LA TEORIA DEL VUOTO Daniele Cernicchi / 2022 / 20 min.

DELIVER YOU Massimiliano Reina / 2021 / 17 min.

SISSY Eitan Pitigliani / 2022 / 20 min.

SOCIAL ASYLUM Emilio Fallarino / 2021 / 10 min.

Giovedì 2 giugno ore 22 - 24

DEEPER THAN THE SKIN Angela Bevilacqua / 2021 / 15 min.

LIGHT INCREDIBLY LIGHT Antimo Campanile 2021 / 15 min.

LE VIE CAVE Stefano Virgilio Cipressi / 2021 / 15 min.

CLORO Alessandro Stelmasiov / 2021 / 8 min.

BUONACREANZA Gianfranco Antacido / 2021 / 14 min.

LOCK NOTES Nicola Schito / 2021 / 6 min.

IL VIVAIO, SE CI AMASSIMO QUANTO CI ODIAMO LO SAI CHE BELLO Cristina Ducci /2021 / 18 min.

ORIZZONTI INTERNAZIONALI

Venerdì 3 giugno ore 22 - 24

A DEAD SEA Nahd Bashir / Palestina 2021 / 17 min.

RANGARANG Mohammad Reza Moradi / Iran 2021 / 15 min.

MARY Celal Yücel Tombul / Turchia 2021 / 20 min.

THE BOOK Farzad Foroughi / Iran 2021 / 6 min.

RUSSIAN DOLL Elham Mohammadzadeh / Iran 2021 / 8 min.

OPPOSITE DIRECTION Mina Nabil / Egitto 2021 / 14 min.

ZERO GRAVITY Ivan Sosnin / Federazione Russa 2021 / 25 min.

FOR THE CLEAN UP Mohammad Moravej / Iran 2021 / 10 min.

Sabato 4 giugno ore 22 - 24

PLAYTHING Nima rahimpoor / Iran 2022 / 13 min.

DISPENSARY OF DEATH Simon O'Neill / Irlanda 2022 / 14 min.

ARTISTIC CHARACTER Vasily Chuprina / Olanda 2021 / 15 min.

KARL Ilya Yakovlevich Noyabrev / Ucraina 2021 / 20 min.

AN ORDINARY WEDDING Irina Khodyush / Federazione Russa 2021 / 18 min.

SWEET DREAMS Mordjane Mira / Francia 2021 / 19 min.

THE PORTRAIT Diana Caro / Spagna 2021 / 15 min.

Domenica 5 giugno ore 22 - 24

THE YOUNG MAN WHO WAS ALSO FIRE Martin Oliveros Heinze / Albania 2021 / 10 min.

SUMMER FRIENDS Maxime Hermet / Francia 2021 / 24 min.

BIZZARRO E FANTASTICO Kris Krainock / Stati Uniti 2021 / 26 min.

1 EURO David Desideri / Germania 2021 / 14 min.

A LA CARTE Taxiarchis Deligiannis, Vasilis Tsiouvaras / Grecia 2021 / 12 min.

FATHER Reza Daghagh / Iran 2021 / 18 min.

EUREKA Miida Chu / Stati Uniti 2021 / 15 min.

DOCUMENTARI

Lunedì 6 giugno ore 22 - 24

GOLPE DE VIDA Luis & Andrés Rodríguez / Venezuela 2021 / 25 min.

THE LAST PHOTO Mehmet Akif Güler / Turchia 2021 / 20 min.

HAULOUT Evgenia Arbugaeva and Maxim Arbugaev / Federazione Russa 2022 / 25 min.

ALWAYS SMILING Andrea Azzetti / Italia 2021 / 26 min.

AQUEDUCTS Álvaro Martín Sanz / Spagna 2021 / 8 min.

Martedì 7 giugno ore 22 - 24

PODLASIE. THE EDGE OF THE WORLDS Katarzyna Lazzeri / Polonia 2021 / 23 min.

TOTAL DISASTER Keil Orion Troisi / Stati Uniti 2022 / 11 min.

GOD'S BUFFALO Bishnu Kalpit / Nepal 2021 / 15 min.

CHEATING IS GOOD FOR YOU Catarina Diehl / Finlandia 2021 / 11 min.

PLAYERS VS COVID Tomislav Zaja / Croazia 2021 / 19 min.

I DON'T WANT TO BE A HUMAN ANYMORE Martina Selva / Italia 2021 / 10 min.

THE GIRL FROM GAZA Nicolas Aujula / Giordania 2022 / 20 min.

SCUOLE DI CINEMA

Mercoledì 8 giugno ore 22 - 24

MOLES Vanja Victor Kabir Tognola / Svizzera 2021 / 15 min.

TERRA DEI PADRI Francesco Di Gioia / Libia 2021 / 12 min.

THE MISSION Hossein Zarbatie / Iran 2021 / 12 min.

THE DRESS Tadeusz ?ysiak / Polonia 2021 / 30 min.

OUT OF PLAY Romi Menachem / Israele 2021 / 20 min.

Giovedì 9 giugno ore 22 - 24

THE BREAKDOWN Giulio Mealli / Repubblica Ceca 2021 / 5 min.

ALONE TOGETHER Aglaja Filipovic / Serbia 2021 / 20 min.

VIEWS Roman Pivovarník / Slovenia 2021 / 20 min.

SILENT NIGHT Polina Kondrateva / Federazione Russa 2021 / 15 min.

MAGPIE Carola Del Bono / Italia 2021 / 25 min.

QUEER SHORTS

Venerdì 10 giugno ore 22 – 24

SAPPHIRE Leanne Hanley / Australia 2021 / 14 min.

NURRADIN Daniele Trovato / Italia 2021 / 15 min.

THE COMFORT ZONE Ran Yatim / Stati Uniti 2021 / 17 min.

LIA NON DEVE MORIRE Alfonso Bergamo / Italia 2022 / 14 min.

NAIL POLISH Giacomo Tazzini / Italia 2021 / 15 min.

INSIDE OUT Adam Taylor / Stati Uniti 2021 / 8 min.

COMING OUT WITH THE HELP OF A TIME MACHINE Naman Gupta / Stati Uniti 2021 / 20 min.

Sabato 11 giugno ore 22 – 24

BITTERSWEET RAINBOW Luca Bertossi / Italia 2021 / 19 min.

UNDER MY SKIN Sabah Boumeshouli / Germania 2021 / 12 min.

QUELLO CHE NON HO DETTO Michele Bianchi / Italia 2021 / 15 min.

LOVE SONG Claire Marshall / Australia 2021 / 16 min.

NAKED MEN IN THE WOODS Paul Ploberger / Austria 2022 / 30 min.

NIDHAL Baseem Ben Brahim / Tunisia 2022 / 10 min.

Domenica 12 giugno ore 22 – 24

EUROPEAN FESTIVAL IN FOCUS - MEET THE FESTIVALS MARKET PLACE

ANIMAZIONE

Lunedì 13 giugno ore 22 - 24

MAMOUR Vladimir Mavounia-Kouka / Francia 2021 / 4 min.

A DOG AND MAGPIE'S TRIP TO THE MOON Susan Bruce / Australia 2021 / 4 min.

RE:STORE Wu, Tong / Taiwan 2021 / 5 min.

FISH IN THE DESERT Lin, Zhi-Ying / Taiwan 2021 / 6 min.

NEW EYES Valeria Degli Agostini / Italia 2021 / 2 min.

MY MOTHER'S Tongue Sapana Pun / Regno Unito 2021 / 3 min.

DOWNFALL Rona Fayad / Libano 2021 / 3 min.

NOTTE Giulia Palombino / Germania 2021 / 4 min.

PEOPLE & THE MOON Yunus Kafashian / Iran 2021 / 4 min.

ZOOPARK Dante Rustav / Uzbekistan 2022 / 4 min.

MEETING FELLINI Giuseppe Alessio Nuzzo / Italia 2021 / 8 min.

GRUF AND ME Dovi Keich / Israele 2021 / 9 min.

LOVE DAD Diana Cam Van Nguyen / Repubblica Ceca 2021 / 13 min.

RED FIRE Mona A.Shahi / Iran 2021 / 11 min.

LIVING IN A BUBBLE Natalie Macmahon / Germania 2021 / 8 min.

THEY DANCE WITH THEIR HEADS Thomas Corriveau / Canada 2021 / 6 min.

HELLENIC PLACES: HERMOUPOLIS Charalambos Margaritis / Grecia 2021 / 17 min.

ALARME: AN ADDITION TO YOUR AUDITORY ROLODEX Giuseppe Onelia e Andrew M Mezvinsky / Austria 2021/ 7 min.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE - IL GOLDEN RIVER VERSO VENEZIA

Domenica 26 giugno

ore 15

Partenza dalla scalinata del Festival - Evento speciale:

ore 17

Sosta allo Squero di Dolo per un aperitivo alla Osteria al Cristo.

ore 18

Inizio concerto Jazz. Ogni 15 minuti verra? presentato un premio con proiezione del film premiato.

ore 20

Fine concerto con ultima premiazione.

ore 21

Arrivo a S. Marco con brindisi finale e chiusura Festival.

Rientro a Padova in treno o autobus.

Evento su prenotazione ad euro 15 (https://riverfilmfestival.org/cerimonia2022/).

Evento aperto a un massimo di 60 persone.

